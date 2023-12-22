محاكاة الانحراف النووي للكويكبات لحماية الأرض

طور العلماء في مختبر لورانس ليفرمور الوطني (LLNL) أداة نمذجة تستكشف إمكانية استخدام الأسلحة النووية كوسيلة لتفادي الكويكبات القادمة وحماية الأرض. في حين أن قصف الكويكب بالأسلحة النووية قد لا يكون كارثيًا كما كان يُعتقد سابقًا، إلا أنه سيعتمد إلى حد كبير على التقنية المستخدمة وحجم الكويكب.

لقد تم تحدي المخاوف السابقة بشأن تفتيت الأسلحة النووية للكويكبات الكبيرة إلى قطع أصغر وربما أكثر خطورة من خلال هذه الأداة الجديدة. تحاكي الأداة التفاعل بين إشعاع الانفجار النووي وسطح الكويكب، بالإضافة إلى ديناميكيات موجة الصدمة داخل الكويكب. ومن خلال تبخير جزء من سطح الكويكب، تولد تقنية الاجتثاث النووي قوة دفع متفجرة وتغير سرعة الكويكب.

تشمل عمليات المحاكاة التي أجريت باستخدام أداة النمذجة مجموعة واسعة من الظروف الأولية، مما يعكس التركيبات المتنوعة للكويكبات. توفر عمليات المحاكاة هذه رؤى قيمة لعلماء الكواكب في الاستعداد لتهديدات الكويكبات المحتملة.

تشير الباحثة ماري بيركي من LLNL إلى أنه، مع وجود وقت تحذير كافٍ، فإن إطلاق جهاز نووي باتجاه كويكب يقترب يمكن أن يكون استراتيجية فعالة. سيؤدي تفجير الجهاز إما إلى انحراف الكويكب، أو دفعه بعيدًا عن الأرض، أو تقسيمه إلى شظايا أصغر قد لا تصل إلى الكوكب.

يعتمد تطوير أداة النمذجة هذه على المعرفة المكتسبة من مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART)، حيث تم استخدام جهاز تصادم حركي لتغيير مسار الكويكب. توفر هذه الأداة، المعروفة باسم نموذج ترسيب الطاقة بالأشعة السينية، للعلماء خيارات إضافية ومعلومات قيمة حول كيف يمكن أن يكون الاستئصال النووي بديلاً ممكنًا لمهمات التأثير الحركي.

يؤكد الباحثون على أهمية عمليات المحاكاة الدقيقة للفيزياء المتعددة للتنبؤ بفعالية مهمات الانحراف النووي أو التعطيل. تشمل عمليات المحاكاة هذه العديد من حزم الفيزياء المعقدة وتتطلب موارد حسابية كبيرة. ومع ذلك، يهدف فريق LLNL إلى تطوير نهج نمذجة فعال ودقيق لاستيعاب مجموعة واسعة من الخصائص الفيزيائية للكويكبات المختلفة.

في حالة حدوث حالة طوارئ حقيقية للدفاع الكوكبي، ستلعب نمذجة المحاكاة عالية الدقة الخاصة بـ LLNL دورًا حاسمًا في تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة ومستنيرة بالمخاطر لمنع تأثير الكويكب المحتمل والتخفيف من عواقبه. على الرغم من أن احتمال حدوث تأثير كبير لكويكب في حياتنا منخفض، إلا أن العواقب قد تكون كارثية.