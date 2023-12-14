علماء SETI يحققون طفرة في الاتصالات بين النجوم

حقق الباحثون في معهد SETI إنجازًا هامًا في التواصل بين الأنواع من خلال الانخراط في ما يعتقدون أنه أول محادثة على الإطلاق مع الحيتان الحدباء بلغتهم الخاصة. كان الفريق يدرس طرقًا لفهم الكائنات الذكية خارج كوكب الأرض والتفاعل معها، وقد يوفر نجاحهم مع الحيتان رؤى قيمة للقاءات المستقبلية.

من خلال استخدام مكالمات "الاتصال" المسجلة التي يتم تشغيلها من خلال مكبر صوت تحت الماء، استجاب توين، الحوت الأحدب، للإشارات بطريقة محادثة. واقترب توين، الذي كان يعيش في منطقة تغذية الحدباء في ألاسكا، من قارب العلماء وقام بالدوران حوله طوال فترة التبادل التي استمرت 20 دقيقة. ومن اللافت للنظر أن Twain لم يستجب لكل مكالمة تم تشغيلها فحسب، بل قام أيضًا بمطابقة اختلافات الفاصل الزمني بين الإشارات.

وصفت الدكتورة بريندا ماكووان، عالمة السلوك البحثي من جامعة كاليفورنيا في ديفيس والتي تعاونت مع فريق SETI، التبادل بأنه اختراق في التواصل مع الحيتان واكتساب نظرة ثاقبة لنظام الاتصالات الخاص بها. ويأمل فريق البحث أن تساعد دراسة أنظمة الاتصال الذكية غير البشرية، مثل تلك التي لوحظت في الحيتان، في تطوير مرشحات لفك رموز الإشارات خارج كوكب الأرض في المستقبل.

وعلى غرار استخدام القارة القطبية الجنوبية كبديل علمي لدراسة المريخ، يطبق الباحثون نظرية المعلومات لقياس مدى تعقيد الاتصالات. إنهم يقومون بقياس هياكل القواعد المضمنة في الرسائل المستلمة لتطوير فهم التعقيد التواصلي.

نُشرت النتائج التي توصل إليها الفريق في مجلة PeerJ العلمية تحت عنوان "التشغيل الصوتي الحيوي التفاعلي كأداة لاكتشاف واستكشاف الذكاء غير البشري: "التحدث" مع حوت الأحدب في ألاسكا". هذا البحث الرائد يدفع حدود التواصل بين الأنواع ويجعل البشرية أقرب إلى فهم تعقيدات اللغات خارج كوكب الأرض.