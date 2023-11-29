اكتشف علماء الفلك أدلة على وجود قرص تراكم في مجرة ​​ما وراء درب التبانة

يقدم الاكتشاف الأخير لعلماء الفلك دليلا دامغا على وجود قرص دوار من المواد يغذي نجما شابا يقع في مجرة ​​خارج درب التبانة. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد بأن النجوم والكواكب تتشكل حصريًا داخل مجرتنا. ولاحظ الباحثون نظامًا يسمى HH 1177، يقع في سحابة ماجلان الكبرى، وهي مجرة ​​مجاورة تقع على بعد حوالي 160,000 ألف سنة ضوئية. استخدم الفريق قدرات مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA)، وهي مجموعة مكونة من 66 هوائيًا في شمال تشيلي، لمراقبة النظام بمزيد من التفصيل.

وأعربت آنا ماكلويد، الباحثة الرئيسية وعالمة جامعة دورهام، عن سعادتها بهذا الاكتشاف، قائلة: "نحن نعلم أن الأقراص ضرورية لتشكيل النجوم والكواكب في مجرتنا، وهنا، ولأول مرة، نرى دليلاً مباشراً على ذلك في مجرة أخرى." إن وجود هيكل دوار، تم اكتشافه في بيانات ALMA، يقدم دليلاً على وجود قرص التنامي خارج المجرة. تتشكل أقراص التراكم عندما تسقط المادة باتجاه نجم شاب أو أجسام أخرى متراكمة مثل الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية. تولد هذه المادة قرصًا دوارًا مسطحًا يغذي المادة تدريجيًا إلى الجسم المركزي.

استخدم الباحثون أداة المستكشف الطيفي متعدد الوحدات (MUSE) الموجودة على التلسكوب الكبير جدًا (VLT) للكشف عن التدفق الخارج من نجم متشكل، مما يوفر إشارة لتراكم القرص المستمر. كما قاموا بقياس حركة الغاز الكثيف حول النجم باستخدام MUSE وALMA، مما يؤكد وجود القرص التراكمي.

وفي ملاحظات سابقة، حدد علماء الفلك أقراصًا متراكمة لامعة حول ثقوب سوداء فائقة الكتلة في مجرات أخرى بسبب جاذبيتها الهائلة. ومع ذلك، فإن اكتشاف الأقراص المتراكمة حول النجوم، حيث تتشكل الكواكب في نهاية المطاف، يعد أكثر صعوبة داخل مجرتنا درب التبانة. ومع ذلك، نظرًا لكون الظروف في سحابة ماجلان الكبرى أقل ثراءً بالغبار، يمكن للباحثين مراقبة النجم المركزي HH 1177 ومن المحتمل أن يشهدوا المراحل المبكرة من تكوين الكوكب.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على التقدم التكنولوجي السريع في المرافق الفلكية، مما يسمح للعلماء بدراسة النجوم والمجرات البعيدة بتفاصيل غير مسبوقة. ومع توسع فهم عملية تكوين النجوم، فقد يعيد ذلك تشكيل تصورنا للتطور الكوني وإمكانيات الحياة خارج مجرتنا.

أسئلة مكررة: ما هو القرص التراكمي؟ القرص التراكمي هو تكوين المادة الذي يحدث عندما تسقط المادة نحو نجم أو جسم آخر متراكم، مثل ثقب أسود أو نجم نيوتروني. تشكل المادة قرصًا مسطحًا دوارًا يغذي المادة تدريجيًا إلى الجسم المركزي. كيف تم التأكد من وجود قرص التراكم؟ تم التأكد من وجود قرص التراكم في نظام HH 1177 من خلال قياس حركة الغاز الكثيف حول النجم باستخدام أداة المستكشف الطيفي متعدد الوحدات (MUSE) ومصفوفة أتاكاما المليمترية / تحت المليمترية الكبيرة (ALMA). لماذا يصعب اكتشاف الأقراص المتراكمة حول النجوم داخل مجرة ​​درب التبانة؟ يصعب اكتشاف الأقراص المتراكمة حول النجوم داخل مجرة ​​درب التبانة بسبب وجود سحب الغاز والغبار، والتي غالبًا ما تخفي النجوم الشابة التي لا تزال في طور التشكل.