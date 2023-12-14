اكتشاف استثنائي يؤكد تطور العادات الغذائية للتيرانوصور

زود هذا الاكتشاف الرائع العلماء بأدلة مهمة لدعم فرضية طويلة الأمد حول العادات الغذائية المتغيرة للتيرانوصورات مع تقدمهم في السن. في اكتشاف حصل مرة واحدة في حياتهم المهنية، عثر باحثون من متحف تيريل الملكي لعلم الحفريات في ألبرتا على أحفورة جورجوصورس عمرها 75 مليون سنة مع الحفاظ على محتويات معدتها بأعجوبة.

وبعد الفحص الدقيق في عام 2009، حدد العلماء عظام أصابع القدم البارزة من القفص الصدري للديناصور. ومن المثير للدهشة أنهم أدركوا أنهم كانوا يراقبون بقايا الوجبة الأخيرة للجورجوصور، والتي كانت محاصرة في معدته لعشرات الملايين من السنين.

ومؤخراً، أكد تحليل أُجري على محتويات المعدة وجود أرجل لحمية للديناصورات الصغيرة Citipes elegans، التي تشبه الطيور. تمثل أحفورة جورجوصوروس هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحفاظ على محتويات معدة التيرانوصور بشكل كامل.

وأعربت الدكتورة دارلا زيلينيتسكي من جامعة كالجاري، وأحد مؤلفي الدراسة، عن مشاعر مختلطة بشأن هذا الاكتشاف. وبينما اعتبرت الأمر مؤسفًا بالنسبة لعائلة سيتيبس، إلا أنها اعترفت بضربة الحظ الرائعة. ونشرت النتائج في مجلة Science Advances.

كشفت الحفرية المحفوظة أن الجورجوصور مات على الأرجح في غضون أسبوع من تناول وجبته الأخيرة، على الرغم من أن السبب الدقيق للوفاة لا يزال غير معروف. تم العثور على الجثة في رواسب قناة النهر، مما يدل على الدفن وليس الغرق. تعمل الأنهار كبيئات مثالية لحفظ الحفريات بسبب محتواها العالي من الرواسب.

ويقدر عمر الديناصور اليافع Gorgosaurus، وهو قريب أصغر من T. Rex الشهير، بين خمس وسبع سنوات. في وقت وفاته، كان وزنه حوالي 738 رطلاً وطوله حوالي 13 قدمًا. والأهم من ذلك، أظهرت الدراسة أيضًا أن التيرانوصورات الصغيرة أظهرت عادات وأنظمة غذائية مختلفة مقارنة بنظرائها البالغين.

اشتهرت الغورجوصورات البالغة، التي تزن حوالي 2,200 رطل، بصيد الحيوانات العاشبة الكبيرة بفكها وأسنانها القوية. في المقابل، أظهرت الصغار خفة الحركة والسرعة، واختارت ملاحقة فريسة أصغر. تقدم عينة Gorgosaurus التي تم اكتشافها في ألبرتا معلومات قيمة حول سلوك التغذية لهذه الحيوانات المفترسة القديمة، مما يسلط الضوء على دقتها وانتقائها عند صيد فريسة صغيرة وسريعة مثل سيتيبس.

ويعتزم الباحثون الاستفادة من هذه النتائج لتعزيز أبحاثهم حول التفضيلات الغذائية للتيرانوصورات وكيفية تطور هذه العادات مع مرور الوقت. ومن خلال تحديد التغيرات في النظام الغذائي وتحديد نوع الفريسة المستهلكة، يأملون في الكشف عن المزيد من الألغاز المحيطة بهذه المخلوقات الرائعة. وفي نهاية المطاف، فإن فهم قدرة التيرانوصورات على احتلال بيئات بيئية مختلفة طوال حياتهم قد يسلط الضوء على نجاحهم الذي لا مثيل له كحيوانات مفترسة.