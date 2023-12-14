مواد جديدة ذات خصائص غير قابلة للكسر يمكن أن تُحدث ثورة في التطبيقات الهندسية

في اكتشاف رائد، كشف فريق دولي من العلماء عن مادة ثورية قد تتفوق على الألماس من حيث الصلابة. تمكن الفريق، بقيادة باحثين من مركز العلوم في الظروف القاسية بجامعة إدنبره، إلى جانب خبراء من جامعة بايرويت وجامعة لينكوبينج، من حل اللغز الذي حيّر العلماء لعقود من الزمن.

تم إنشاء المادة، المعروفة باسم نيتريدات الكربون، عن طريق تعريض سلائف الكربون والنيتروجين للحرارة والضغط الشديدين. لقد أثبتت نيتريدات الكربون مرونتها بشكل لا يصدق، حيث تجاوزت حتى نيتريد البورون المكعب، والذي يعد حاليًا ثاني أصلب مادة بعد الماس.

يسعى الباحثون جاهدين لتسخير إمكانات نيتريدات الكربون منذ الثمانينيات، ويرجع ذلك أساسًا إلى خصائصها الاستثنائية، ولا سيما مقاومتها العالية للحرارة. ومع ذلك، على الرغم من أكثر من ثلاثة عقود من البحث والمحاولات التي لا تعد ولا تحصى لإنشاء هذه المادة، لم يتم الإعلان عن نتائج موثوقة إلا مؤخرًا.

وجاء هذا الإنجاز عندما كشف فريق البحث عن العديد من سلائف النيتروجين الكربوني لظروف قاسية، حيث جمعت بين ضغوط تتراوح من 70 إلى 135 جيجا باسكال مع درجات حرارة تتجاوز 1,500 درجة مئوية. ولتحديد التركيب الذري للمركبات الناتجة، استخدم الفريق أشعة سينية مكثفة في مسرعات الجسيمات الموجودة في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

ومن اللافت للنظر أن العلماء حددوا ثلاثة مركبات من نيتريد الكربون أظهرت خصائص تشبه الماس، حتى عند العودة إلى ظروف الضغط ودرجة الحرارة العادية. كشفت الحسابات والتجارب الإضافية عن خصائص إضافية، بما في ذلك اللمعان الضوئي وكثافة الطاقة العالية، والتي تتيح تخزينًا كبيرًا للطاقة في كتلة صغيرة.

إن التطبيقات المحتملة لنتريدات الكربون غير القابلة للضغط للغاية واسعة النطاق وتضعها كمواد هندسية نهائية محتملة، وتنافس الماس. وقد لفتت انتباه الباحثين والمتخصصين في الصناعة على حد سواء، لأنها يمكن أن تحدث ثورة في مجالات مختلفة، من البناء والتصنيع إلى الإلكترونيات وتخزين الطاقة.

أعرب الدكتور دومينيك لانييل، زميل قادة المستقبل في جامعة إدنبره، عن سعادته بهذا الاكتشاف، قائلاً: "تحفز هذه المواد بقوة على سد الفجوة بين تخليق المواد عالية الضغط والتطبيقات الصناعية". كما أكد الدكتور فلوريان تريبل، الأستاذ المساعد في جامعة لينشوبينغ، على أهمية النتائج، قائلاً: "نحن نعتقد بقوة أن هذا البحث التعاوني سيفتح إمكانيات جديدة لهذا المجال".

يفتح هذا الاختراق في تصنيع نيتريدات الكربون حقبة جديدة من علوم وهندسة المواد، ويقدم لمحة عن المستقبل حيث يمكن استخدام المواد الصلبة والمرنة بشكل لا يصدق بطرق لم يكن يُعتقد أنها ممكنة من قبل. ومع تحقيق المزيد من التقدم، تزداد إمكانية التطبيقات العملية وقابلية التوسع الصناعي، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من الابتكار التكنولوجي.