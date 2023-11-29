اكتشاف جديد يكشف عن خليط مخفي من مياه المحيط

بالنسبة للكثيرين، قد تبدو محيطات العالم وكأنها مساحات شاسعة وموحدة من السوائل. ومع ذلك، توجد تحت السطح شبكة معقدة من الطبقات المترابطة وكتل المياه التي تمتزج وتنفصل باستمرار بسبب عوامل مختلفة مثل التيارات والدوامات ودرجة الحرارة والملوحة. يتحدى هذا الكشف وجهة النظر التقليدية لمياه المحيطات ويسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للبيئات المائية على كوكبنا.

اكتشف العلماء مؤخرًا اكتشافًا رائدًا في وسط المحيط الأطلسي، وهو عبارة عن كتلة ضخمة من الماء تمتد من طرف البرازيل إلى خليج غينيا. هذه الكتلة المائية الغامضة، المعروفة باسم المياه الاستوائية الأطلسية، ظلت في السابق مخفية عن فهمنا. وعلى الرغم من ملاحظة وجود مياه استوائية مماثلة في المحيطين الهادئ والهندي، إلا أن غيابها في المحيط الأطلسي أثار فضول الباحثين.

وفقًا لفيكتور زورباس، عالم الفيزياء وعالم المحيطات في معهد شيرشوف لعلم المحيطات في موسكو، فإن وجود المياه الاستوائية الأطلسية كان غير متوقع، مع الأخذ في الاعتبار أن الدوران الاستوائي والاختلاط في المحيطات الثلاثة يظهران سمات مشتركة. يسد هذا الاكتشاف فجوة حاسمة في معرفتنا بالكتل المائية الأساسية في المحيط العالمي.

يحدد علماء المحيطات كثافة مياه البحر من خلال تحليل علاقتها بين درجة الحرارة والملوحة. وفي عام 1942، أدت دراسة خرائط درجة الحرارة والملوحة إلى تحديد المياه الاستوائية في المحيطين الهادئ والهندي. أظهرت هذه الكتل المائية المتميزة، والتي تكونت نتيجة امتزاج المسطحات المائية المنفصلة على طول خط الاستواء، أنماطًا ثابتة لدرجة الحرارة والملوحة. إلا أن هذه العلاقة استعصت على العلماء في المحيط الأطلسي حتى الآن.

بفضل البيانات التي جمعها برنامج Argo - وهو أسطول عالمي من العوامات الآلية المنتشرة في المحيطات في جميع أنحاء العالم - تمكن الباحثون من تحديد منحنى درجة الحرارة والملوحة غير الملحوظ الموازي لمياه شمال الأطلسي وجنوب المحيط الأطلسي الأوسط. وتبين أن هذا المنحنى غير المرئي سابقًا هو المياه الاستوائية الأطلسية التي طال انتظارها. وتطلب تمييزه عن المياه المحيطة شبكة كثيفة من درجات الحرارة والملوحة العمودية التي تغطي حوض المحيط الأطلسي بأكمله.

ولهذا الاكتشاف أهمية كبيرة لأنه يعزز فهمنا للاختلاط المحيطي، وهي عملية حاسمة لنقل الحرارة والأكسجين والمواد المغذية حول العالم. من خلال الكشف عن الخليط الخفي لمياه المحيطات، يقترب العلماء خطوة أخرى من فهم الديناميكيات المعقدة لمحيطات كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

ما هي المياه الاستوائية في المحيط الأطلسي؟

المياه الاستوائية الأطلسية عبارة عن فقاعة ضخمة من الماء تمتد من طرف البرازيل إلى خليج غينيا في المحيط الأطلسي. ويتكون من اختلاط المسطحات المائية المنفصلة على طول خط الاستواء.

لماذا كان وجود المياه الاستوائية في المحيط الأطلسي غير متوقع؟

وقد لوحظت المياه الاستوائية في المحيطين الهادئ والهندي، ولكن غيابها في المحيط الأطلسي كان موضع فضول العلماء. إن الاكتشاف الأخير للمياه الاستوائية الأطلسية يسد الفجوة ويثري فهمنا للكتل المائية الأساسية في المحيط العالمي.

كيف يحدد علماء المحيطات كثافة مياه البحر؟

يقوم علماء المحيطات بتحليل العلاقة بين درجة الحرارة والملوحة لتحديد كثافة مياه البحر. تساعد هذه العوامل في تحديد الكتل المائية المميزة داخل المحيط.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

يوفر اكتشاف المياه الاستوائية الأطلسية للعلماء فهمًا أفضل للاختلاط المحيطي، الذي يلعب دورًا حيويًا في نقل الحرارة والأكسجين والمواد المغذية عبر العالم. تساعد هذه المعرفة المكتشفة حديثًا على كشف تعقيدات محيطات كوكبنا وتأثيرها على النظم البيئية للأرض.