اكتشف العلماء فطريات واعدة لمكافحة خنفساء الأوكالبتوس

كشف بحث جديد عن تقدم محتمل في السيطرة على خنفساء خطم الأوكالبتوس المدمرة، والمعروفة أيضًا باسم Gonipterus Platensis. اكتشف العلماء فطريات مسببة للأمراض يمكن استخدامها لتطوير مبيد حيوي لإدارة الخنفساء في مزارع غابات الأوكالبتوس. تم جمع الفطريات من الخنافس المصابة طبيعيا في كولومبيا، مما يضمن تكيفها بشكل جيد مع الظروف البيئية المحلية.

ولتحديد مدى ملاءمة هذه الفطريات لتطوير المبيدات الحيوية، قام العلماء بوصف نشاطها في مجال المبيدات الحشرية وقدرتها على تحمل الأشعة فوق البنفسجية، من بين عوامل أخرى. أظهرت النتائج أن نبات Beauveria pseudobassiana وMetarhizium brunneum كانا شديدي الضراوة ضد خنفساء خطم الأوكالبتوس. أظهر B. pseudobassiana الوعد الأكبر لإنتاج المبيدات الحيوية وأظهر تحملاً لمختلف الظروف البيئية.

في حين أن تحديد الفطريات المسببة للأمراض لخنفساء خطم الأوكالبتوس ليس جديدًا، إلا أن هذه الدراسة تتميز بمجموعتها من الفطريات من منطقة التوزيع الحالية للخنفساء. وهذا يضمن أن الفطريات مناسبة تمامًا للسيطرة على الخنفساء في مزارع الغابات.

الخطوة التالية للباحثين هي تأمين التمويل للتجارب في غابات الأوكالبتوس لمواصلة تقييم فعالية هذه الفطريات كمبيد حيوي. إذا نجح هذا الاكتشاف، فقد يكون له آثار كبيرة على مزارع الأوكالبتوس في جميع أنحاء العالم حيث تسبب الخنفساء أضرارًا واسعة النطاق.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Biological Control، الضوء على إمكانية استخدام الفطريات المسببة للأمراض المسببة للعدوى بشكل طبيعي كحل مستدام وصديق للبيئة لإدارة خنفساء خطم الأوكالبتوس. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لطرح هذا المبيد الحيوي في الأسواق وربما مواجهة التحديات العالمية التي تفرضها هذه الحشرة المدمرة.