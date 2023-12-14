العلماء يطورون تقنية متعددة الاستخدامات لتغليف القطرات المجهرية

حقق فريق من العلماء في المعهد الهندي للعلوم (IISc) تقدمًا كبيرًا في مجال تغليف القطرات. وباستخدام تقنية جديدة تعمل على تعزيز القوى الشعرية، نجح الباحثون في تطوير طريقة لتغليف القطرات السائلة في غلاف مركب، مما يسمح بالتحكم الدقيق وتطبيقات واسعة النطاق.

وتتضمن هذه التقنية طلاء القطرات بخرزات كارهة للماء، وتحويلها بشكل فعال إلى كرات رخامية سائلة. يتم بعد ذلك وضع هذه الكرات على الأسطح المملوءة بالزيت، حيث تتسبب القوى الشعرية في ارتفاع الزيت وتشكيل طبقة سائلة حول القطرات. واكتشف الباحثون أيضًا أنه من خلال ضبط درجة الحرارة، يمكنهم استخدام الشمع بدلاً من الزيت لإنشاء قشرة صلبة.

لا تحمي عملية التغليف القطرات من التلوث فحسب، بل إنها تقلل أيضًا بشكل كبير من معدل التبخر، مما يزيد من عمر القطرات. يمكن تعديل سمك القشرة لاستيعاب قطرات ذات أحجام مختلفة، تتراوح من 14 نانولتر إلى 200 ميكرولتر.

يوضح الباحث الرئيسي روتفيك لاثيا: "إن طريقتنا في تغليف القطرات تقدم العديد من الفرص الجديدة في مجال التطبيقات المتعلقة بالقطرات. إن طبيعة الأصداف القابلة للضبط، سواء كانت صلبة أو سائلة، تسمح بالتحكم الدقيق في العديد من المعلمات، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للتطبيقات في الكيمياء والبيولوجيا وعلوم المواد.

التطبيقات المحتملة لهذه التقنية واسعة. في المفاعلات الدقيقة، يمكن استخدام القطرات لإنشاء بيئات تفاعل مختلفة أو خلط مواد كيميائية مختلفة. في أنظمة توصيل الدواء، يمكن استخدام القطرات لتوصيل الدواء إلى أنسجة أو أعضاء معينة. في دراسات التبلور، يمكن استخدام القطرات للتحكم في نمو البلورات. وفي منصات زراعة الخلايا، يمكن للقطرات أن توفر بيئة خاضعة للرقابة لنمو الخلايا، مما يحسن قابلية الخلية للنمو وانتشارها.

لقد نجح الباحثون بالفعل في استخدام القطرات المغلفة لتنمية بلورات مفردة وتحقيق معدلات نجاح محسنة في زراعة الخلايا ثلاثية الأبعاد ونمو خلايا الخميرة. وهم الآن يستكشفون استخدام مواد مختلفة لتعزيز قابلية ضبط الكبسولات.

يقدم هذا البحث الرائد إمكانيات مثيرة في مجالات الكيمياء والبيولوجيا وعلوم المواد، ويفتح طرقًا جديدة لمعالجة القطرات المجهرية واستخدامها.