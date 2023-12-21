العلماء يطورون طريقة جديدة لإنشاء أطر تعتمد على البولي أوكسوميتالات الحلزونية عالية الاستقرار والتحفيز

حقق فريق من العلماء تقدمًا كبيرًا في إنشاء أطر قائمة على بولي أوكسوميتالات (POM) مع تعزيز الاستقرار والنشاط التحفيزي. من خلال مزج POMs غير العضوية مع جزيئات الدكسترين الحلقي العضوية، تمكن الباحثون من بناء إطار ثلاثي الأبعاد يتميز بطبقة هجينة عضوية وغير عضوية متداخلة. يقدم هذا البحث، المنشور في مجلة Polyoxometalates، رؤى جديدة حول التطبيقات المحتملة لـ POMs في مجالات مختلفة، مثل علوم المواد، والحفز الكيميائي، والطب، وحماية البيئة، وإنتاج الهيدروجين.

POMs هي مواد نانوية تمتلك خصائص فريدة، بما في ذلك الشحنات السالبة العالية، وقدرات الأكسدة والاختزال الملحوظة، والتطعيم العضوي المتاح. ومع ذلك، فإن بناء الأطر القائمة على POM اللولبية كان يمثل تحديًا للباحثين بسبب تعقيد هياكلها. المركبات اللامركزية هي صور مرآة لنفسها، ويتطلب إنشاء أطر مراوانية ترتيبات جزيئية دقيقة. لقد أعاقت هذه التحديات المحاولات السابقة لاستخدام POMs لإنشاء أطر عمل قائمة على POM.

للتغلب على هذه العقبات، ركز فريق البحث على استخدام POMs كعناصر بناء في بناء أطر وظيفية قائمة على POM. من خلال مزج POMs غير العضوية وجزيئات الدكسترين الحلقي العضوية، نجح الباحثون في إنشاء إطار قائم على POM غير اللولبي أظهر استقرارًا معززًا ونشاطًا حفازًا. لعبت السيكلوديكسترينات، وهي عبارة عن سكريات قليلة التعدد حلقية مشتقة من النشا، دورًا حاسمًا في استكمال البنية وتحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية للإطار.

استخدم الفريق نهجًا فريدًا من نوعه، حيث قام بربط الأنيونات السالبة الشحنة {SiW12} مع أيونات المنجنيز لتشكيل طبقة غير عضوية بالكامل تحتوي على فراغات. ثم قاموا بدمج هذه الطبقة مع طبقة الدكسترين الحلقي العضوية، التي ملأت الفراغات وتشابكت مع طبقة POM والمنغنيز لإنشاء الهجين العضوي وغير العضوي. تم توسيع هذا الهيكل الهجين إلى إطار ثلاثي الأبعاد باستخدام أيونات الصوديوم.

ولاختبار استقرار الإطار ووظيفته، أجرى الباحثون تجارب التدوير الحراري. ووجدوا أن الإطار المركب أظهر ثباتًا قويًا وأظهر نتائج واعدة للفصل اللولبي والتحفيز اللولبي. يخطط الفريق لمواصلة استكشاف التطبيقات المحتملة لهذا الإطار اللولبي من خلال تجربة ركائز مختلفة.

يفتح هذا البحث الرائد فرصًا جديدة لتطوير أطر عمل قائمة على POM مستقرة للغاية ومحفزة. إن القدرة على التحكم بدقة في الترتيب الجزيئي لهذه الأطر يمكن أن يكون لها آثار كبيرة في مجالات مختلفة، بما في ذلك اكتشاف الأدوية، والتخليق الكيميائي، وتخزين الطاقة. وتساهم نتائج هذه الدراسة في التقدم المستمر للمواد النانوية وتطبيقاتها في التخصصات العلمية المتنوعة.