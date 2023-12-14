وفّر الكثير على تلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ للحصول على هدية عيد ميلاد لا تُنسى

هل تبحث عن هدية عيد الميلاد المثالية لعالم فلك ناشئ؟ لا مزيد من البحث! تقدم أمازون حاليًا عرضًا رائعًا على تلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ، مع خصم هائل يصل إلى 33%. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على هذا التلسكوب الأعلى تقييمًا مقابل 126.65 دولارًا فقط، مما يوفر أكثر من 60 دولارًا!

يعد Celestron AstroMaster 70AZ خيارًا موصى به للغاية للمبتدئين وعلماء الفلك المبتدئين. إنه يتميز بصريات ممتازة وميزات سهلة الاستخدام وقيمة استثنائية مقابل المال. بفضل قطر العدسة الشيئية الكبير 70 مم، يسمح التلسكوب بمرور ضوء وافر من خلاله، مما يضمن الحصول على صور مشرقة وواضحة. البعد البؤري الذي يبلغ 900 ملم يجعلها مناسبة بشكل خاص لالتقاط مناظر خلابة للقمر والكواكب.

يشتمل التلسكوب على العديد من الملحقات الأساسية لتعزيز تجربة مشاهدة النجوم. سوف تحصل على منظار نقطة حمراء، وعدستين (10 مم و20 مم)، ونجمة قطرية، وتنزيل مجاني لبرنامج Starry Night الحائز على استحسان كبير، وهو نظام برمجي شامل لعلم الفلك.

الطلب الآن يضمن التسليم في الوقت المناسب لعيد الميلاد، مما يجعل هذا خيارًا مثاليًا للهدايا. تخيل الإثارة على وجه من تحب عندما يفتحون هذا التلسكوب المذهل في صباح عيد الميلاد. إنها فرصة ممتازة لتعزيز شغفك بعلم الفلك أو إلهام الجيل القادم من علماء الفلك.

إذا لم يكن جهاز Celestron AstroMaster 70AZ هو ما تبحث عنه تمامًا، فلدينا بعض التوصيات البديلة. ولعشاق التصوير الفلكي، نقترح عليكم تلسكوب Celestron Inspire 100AZ، المعروف بأنه أفضل تلسكوب اقتصادي لالتقاط صور سماوية مذهلة. وبدلاً من ذلك، يعد Celestron StarSense Explorer DX 130AZ تلسكوبًا ممتازًا شامل الميزانية بأقل من 500 دولار.

في موسم العطلات هذا، لا تفوت هذه الصفقة المذهلة. دلّل نفسك أو أحد أفراد أسرتك بتلسكوب Celestron AstroMaster 70AZ وابدأ في رحلة فلكية لا تُنسى. اطلب الآن واجعل عيد الميلاد هذا ممتازًا حقًا!