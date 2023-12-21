اكتشافات جديدة تم الكشف عنها عن طريق الصورة السماوية الجذابة

كشفت صورة سماوية مذهلة وآسرة عن اكتشافات جديدة داخل سديم الدجاجة الجارية، وهو حضانة نجمية تقع على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية في كوكبة قنطورس. تُظهر الصورة، التي التقطتها تلسكوب المسح VLT في موقع بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، الجمال المعقد لهذه الظاهرة الكونية.

سديم الدجاجة الجارية، الذي سمي بهذا الاسم لشبهه بالدجاجة، مضاء بالتوهج المشع للنجوم الشابة. تلقي هذه النجوم إشعاعها المكثف على غاز الهيدروجين المحيط بها، مما يؤدي إلى ظهور ألوان نابضة بالحياة من اللون الوردي والتي ترسم اللوحة الكونية. داخل السديم، يمكن رؤية عدة مناطق متميزة، بما في ذلك الميزة البارزة IC 2948، والتي تشبه إما رأس الدجاجة أو نهايتها الخلفية.

عندما يقوم المشاهدون بتكبير الصورة، يتم الكشف عن الكنوز المخفية. كريات بوك، عبارة عن جيوب صغيرة من الغبار والغاز، تتحدى الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن النجوم الشابة. تقدم هذه الجيوب المرنة لمحة عن التفاعل الديناميكي بين القوى النجمية ومحيطها الكوني.

تظهر أيضًا مناطق أخرى داخل سديم الدجاجة الجارية، بما في ذلك Gum 39 وGum 40 وGum 41، حيث تساهم كل منها بذوقها الفريد في الاحتفال المجري. تضيف النجوم التي لا تعد ولا تحصى، والتي تشبه رشقات الألعاب النارية، إلى الروعة الشاملة لهذه الفسيفساء السماوية.

هذه الصورة مصنوعة بدقة، وهي عبارة عن فسيفساء ضخمة تتكون من مئات الإطارات الفردية التي تم تجميعها معًا بسلاسة. تم التقاط هذه التحفة الفنية النهائية باستخدام مرشحات تلتقط ألوانًا مختلفة من الضوء، وتعرض الجمال الأثيري للسديم.

تم تنسيق عمليات الرصد بواسطة الكاميرا واسعة النطاق OmegaCAM الموجودة على التلسكوب VST، وهو تلسكوب مملوك للمعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا ويستضيفه المرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء أتاكاما في تشيلي. يوفر الجمع بين الكاميرا والتلسكوب نقطة مراقبة مثالية لرسم خريطة السماء الجنوبية في الضوء المرئي.

تدعو هذه الصورة السماوية الجذابة المشاهدين إلى استكشاف التفاصيل المعقدة لسديم الدجاجة الجارية وتقدير عجائب عالمنا.