أداة جديدة CellHint تسهل الاستكشاف التعاوني في أبحاث الخلية الواحدة

قام العلماء في معهد ويلكوم سانجر، وجامعة كامبريدج، والمعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية (EMBL-EBI) التابع لـ EMBL بتطوير أداة تحويلية تسمى CellHint. تستخدم هذه المنهجية الرائدة التعلم الآلي لتنظيم وتصنيف بيانات الخلية الواحدة، مما يتيح إنشاء مجموعات بيانات منسقة بالغة الأهمية لتعزيز فهمنا لصحة الإنسان والأمراض.

أظهر الباحثون قدرات CellHint من خلال دراسة الروابط بين حالات خلايا الرئة السليمة والمريضة عبر ثمانية أمراض مختلفة. ومن خلال تطبيق الأداة على 12 نسيجًا من 38 مجموعة بيانات، أنشأوا قاعدة بيانات منسقة بدقة عبر الأنسجة تتكون من حوالي 3.7 مليون خلية.

لقد أحدث علم جينوم الخلية الواحدة ثورة في قدرتنا على استكشاف تعقيدات الجسم البشري على المستوى الخلوي. ومع ذلك، كان أحد التحديات في هذا المجال هو عدم وجود نظام موحد لتسمية وتنظيم مجموعات البيانات المتنوعة الناتجة عن أبحاث الخلية الواحدة. واستجابة لهذا التحدي، قام الباحثون بتطوير CellHint ضمن مبادرة أطلس الخلايا البشرية، والتي تهدف إلى رسم خريطة لكل نوع من الخلايا في جسم الإنسان لتعزيز فهمنا للصحة والمرض.

ما يميز CellHint عن الأدوات الأخرى هو قدرته على توحيد أنواع الخلايا من مختبرات متعددة، باستخدام رسم بياني محدد لتوضيح العلاقات بين أنواع الخلايا الفرعية. يقدم هذا النهج رؤية شاملة لجميع الخلايا المحددة عبر مجموعات البيانات المختلفة، ويعالج مسألة معلومات التعليقات التوضيحية غير المتسقة للخلية من الدراسات الفردية.

لدى CellHint القدرة على تسهيل إعادة استخدام البيانات الجزيئية والخلوية عبر المختبرات، مما قد يؤدي إلى اكتشافات رائدة في علم الأحياء. فهو يتيح توحيد وتبادل بيانات الخلية الواحدة، ودعم التعاون العالمي وتبادل البيانات المفتوحة في البحث العلمي. من خلال توفير الوصول المجاني للباحثين في جميع أنحاء العالم، يمثل CellHint خطوة مهمة إلى الأمام في فك رموز تعقيدات الجسم البشري على المستوى الخلوي.

تحمل هذه الأداة وعدًا بالكشف عن الروابط غير المكتشفة سابقًا بين حالات الخلايا السليمة والمريضة، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث في مجال صحة الإنسان والأمراض. مع احتضان المجتمع العلمي لـ CellHint، فإنه يبشر بعصر جديد من الاستكشاف والاكتشاف التعاوني في أبحاث الخلية الواحدة.