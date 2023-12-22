مكنسة ساحرة العناب: إطلاق العنان لأسرار مرض شجرة الفاكهة الغامض

في مراجعة حديثة نشرت في مجلة Fruit Research، تعمق باحثون من جامعة خنان الزراعية في الصين في العالم المثير لمرض مكنسة الساحرات (JWB). مرض مكنسة الساحرة العناب، المعروف باسم "Zaofeng" في لغة الماندرين الصينية، ناجم عن مسببات أمراض بكتيرية تسمى JWB phytoplasma. تنتمي هذه الفيتوبلازما إلى المجموعة الفرعية 16SrV-B وهي مسؤولة عن إحداث الفوضى في أشجار العناب.

العناب، المعروف أيضًا باسم "زاو"، هو شجرة فاكهة ذات تاريخ زراعي غني يمتد لأكثر من 7,000 عام ويتم زراعته في أكثر من 40 دولة. ومع ذلك، فإن وجود الفيتوبلازما JWB يشكل تهديدا كبيرا لصناعة العناب. تُظهر أشجار العناب المصابة تكاثرًا غير طبيعي في البراعم والزهور الورقية، ومن هنا جاء اسم "مكنسة الساحرات".

توفر مقالة المراجعة نظرة عامة شاملة عن تاريخ البحث والأعراض والمسببات وعلم الأوبئة لمرض JWB. وهو يسلط الضوء على أهمية دراسة الآلية المرضية لـ JWB، وخاصة على المستويات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية والجزيئية. لاحظ الباحثون تغيرات في عملية التمثيل الضوئي، والبنية التشريحية، والعناصر المعدنية، ومحتوى الهرمونات الداخلية في النباتات المتأثرة بفيتوبلازما JWB.

على المستوى الجزيئي، كشفت تقنيات التسلسل عالية الإنتاجية أسرار مرض JWB. تم تسلسل جينوم الفيتوبلازما JWB، مما كشف عن 694 جينًا لترميز البروتين مسؤولاً عن ضراوته. تم تحديد ودراسة البروتينات المؤثرة، بما في ذلك SJP1 وSJP2 وSJP3 وZaofeng6، لدورها في تحفيز الأعراض.

يعد اكتشاف مرض JWB والوقاية منه ذا أهمية قصوى لتقليل فقدان المحصول وضمان جودة ثمار العناب. ويسلط الاستعراض الضوء على التقدم المحرز في تطوير طرق الكشف والاستراتيجيات الوقائية. الهدف النهائي هو فهم التفاعل المعقد بين مؤثرات الفيتوبلازما والبروتينات النباتية المستهدفة، مما يمهد الطريق للوقاية والعلاج الفعالين لهذا المرض "المجنون".

بينما يواصل الباحثون كشف تعقيدات مرض JWB، فإن النتائج التي توصلوا إليها توفر الأمل لصناعة العناب وتقدم نظرة ثاقبة للعالم الأوسع للتفاعلات بين مسببات الأمراض النباتية. من خلال اكتساب فهم أعمق للفيتوبلازما JWB وآثارها المدمرة، يمكننا وضع استراتيجيات أفضل لحماية ورعاية أشجار الفاكهة الثمينة لدينا.