اكتشاف جديد يتحدى المعتقدات حول أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية

قدمت دراسة حديثة رؤى جديدة حول سلوك أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية، مما يشكل تحديًا للمعتقدات السائدة منذ فترة طويلة حول كيفية التنفس والراحة. تقليديا، كان يعتقد أن أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية تحتاج إلى السباحة بشكل مستمر من أجل التنفس. ومع ذلك، لاحظ باحثون من مركز أبحاث Save Our Seas D’Arros في سيشيل أن أسماك القرش هذه تستريح تحت حواف الشعاب المرجانية في المياه المحيطة بسيشيل.

لقد قلب هذا الاكتشاف فهمنا لأسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية رأساً على عقب. يوضح الدكتور روبرت بولوك، مدير الأبحاث في مركز أبحاث Save Our Seas D’Arros، أن “هذا ليس شيئًا نعتقد أنهم قادرون على فعله. لقد تم اعتبار قرش الشعاب المرجانية الرمادية من الأنواع التي تهوية الكبش، وغير قادر على الراحة، لذا فإن العثور على هؤلاء يستريحون يقلب فهمنا الأساسي لهم رأسًا على عقب.

خلال ملاحظاتهم، وجد الباحثون أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية تستريح بمفردها وفي مجموعات في مواقع مختلفة. ظلت أسماك القرش ساكنة، مع حركات الفك السفلي فقط التي تشير إلى أنها كانت قادرة على التحول إلى سلوك تنفس مختلف يعرف باسم الضخ الشدق. يشير هذا إلى أن أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية يمكنها تعديل طريقة تنفسها أثناء الراحة.

يثير هذا الاكتشاف أسئلة جديدة حول سلوك وبيولوجيا أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية. أعرب الدكتور جيمس ليا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Save Our Seas Foundation، عن سعادته بالنتائج قائلاً: "كيف يتعاملون مع هذه النتائج؟ كم من الوقت ل؟ عدد المرات؟ لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه، وهذا أمر مثير بالنسبة لي». إن فهم كيفية راحة أسماك القرش وتنفسها أمر بالغ الأهمية لفهم تكيفها مع التغيرات البيئية.

يسلط هذا البحث الجديد الضوء أيضًا على أهمية الاستمرار في استكشاف وتحدي المعتقدات الموجودة حول الأنواع البحرية. يؤكد الدكتور بولوك على أن العلم يدور حول كونك مخطئًا وتبني الاكتشافات الجديدة. كما أنه بمثابة تذكير بعلاقتنا بالعالم الطبيعي والحاجة إلى جهود الحفظ لحماية هذه الكائنات البحرية الرائعة.

سيتم إجراء المزيد من الدراسات لدراسة سلوك وفسيولوجية أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية بمزيد من التفصيل، وتسليط الضوء على أنماط الراحة الخاصة بها والآثار المترتبة على بقائها في مناخ متغير.