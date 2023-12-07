اكتشاف مواد بلاستيكية دقيقة في الهواء أثناء إعصار لاري

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة دالهوزي عن نتيجة غير متوقعة: تتواجد المواد البلاستيكية الدقيقة في الهواء أثناء الأعاصير، ويمكن نقلها لمسافات طويلة. جمعت الدراسة، التي قادتها آنا رايان، طالبة الماجستير في العلوم البيئية، ونشرت في مجلة Nature المرموقة، عينات من الهواء قبل وأثناء وبعد إعصار لاري في عام 2021. واكتشف الفريق أن أعلى تركيز للمواد البلاستيكية الدقيقة، أكثر من 100,000 جزيء في كل مرة. كيلومتر مربع يوميًا، تم العثور عليه أثناء الإعصار نفسه.

كان الدافع وراء البحث هو القلق من إمكانية وصول المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيط إلى الغلاف الجوي أثناء الأعاصير وتحملها تيارات الرياح إلى المناطق النائية. ولاختبار هذه النظرية، قامت رايان وزميلها بإعداد أسطوانة زجاجية بالقرب من سانت مايكلز، وهو مجتمع ريفي في نيوفاوندلاند. تشير نتائج الدراسة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة المتولدة من مصادر مختلفة، مثل تحلل المنتجات البلاستيكية الأكبر حجمًا أو تساقط الجزيئات من الزجاجات البلاستيكية والتغليف والملابس الاصطناعية، يمكن أن تصبح محمولة جواً وتشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان.

هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات القليلة في جميع أنحاء العالم التي تبحث في وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي أثناء الأحداث الجوية. في حين أن الدراسات السابقة قد فحصت الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي أثناء الأعاصير والأمطار الموسمية، فإن تركيز الجسيمات البلاستيكية الموجودة خلال إعصار لاري كان أعلى بكثير. ويؤكد البحث على انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في جميع البيئات ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية العالمية.

تدرس طالبة أخرى من جامعة دالهوزي، جوستين أميندوليا، حاليًا تأثيرات عاصفة ما بعد الاستوائية فيونا على المواد البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي. ومن خلال مقارنة نتائج الدراستين، اللتين أجريتا في المناطق الريفية والحضرية، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أعمق لمدى وتأثير التلوث باللدائن الدقيقة في الغلاف الجوي.

ولمكافحة هذه المشكلة، يؤكد كل من ريان وأميندوليا على أهمية تقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لمنعها من دخول البيئة في المقام الأول. تعتبر نتائج البحث بمثابة مورد قيم لواضعي السياسات ويمكن أن تؤدي إلى قرارات وإجراءات مستنيرة للتخفيف من التلوث البلاستيكي.