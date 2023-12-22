يكشف البحث عن روابط مفاجئة بين المجرات البعيدة

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Physical Review D الضوء على أصل الهياكل الكونية من خلال تحليل أكثر من مليون مجرة. وطوّر فريق البحث، بقيادة توشيكي كوريتا والبروفيسور ماساهيرو تاكادا، طريقة لقياس طيف الطاقة لأشكال المجرات. من خلال الجمع بين البيانات الطيفية لتوزيع المجرات وبيانات التصوير لأشكال المجرات الفردية، تمكنوا من استخراج المعلومات الإحصائية الأساسية.

يفترض الإطار القياسي للكون، المعروف باسم نموذج ΛCDM، أن التقلبات البدائية التي نشأت في بداية الكون كانت مسؤولة عن تكوين جميع الأجرام السماوية. نمت هذه التقلبات بمرور الوقت بسبب سحب الجاذبية، مما أدى في النهاية إلى تشكيل مناطق كثيفة من المادة المظلمة. ومن خلال دراسة التوزيع المكاني وأنماط أشكال المجرات، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لطبيعة هذه التقلبات البدائية.

في حين ركزت الدراسات السابقة فقط على التوزيع المكاني للمجرات، فقد بحث هذا البحث في أنماط أشكال المجرات، وقدم منظورًا جديدًا. قام الفريق بتحليل التوزيع المكاني ونمط الشكل لحوالي مليون مجرة ​​من مسح سلون الرقمي للسماء، وهو أكبر مسح للمجرات حتى الآن.

كشفت نتائج تحليلهم عن نتيجة مثيرة للدهشة، وهي محاذاة ذات دلالة إحصائية لاتجاه شكل المجرتين، حتى عندما يفصل بينهما أكثر من 100 مليون سنة ضوئية. ويشير هذا الاكتشاف إلى وجود ارتباطات بين المجرات البعيدة التي تشكلت بشكل مستقل ودون أي علاقة سببية.

تتحدى هذه النتائج الافتراضات السابقة حول طبيعة تكوينات المجرات وتسلط الضوء على الترابط المعقد بين الهياكل الكونية. ومن الممكن أن توفر المزيد من الأبحاث في هذا المجال رؤى قيمة حول أصول الكون وتطوره.