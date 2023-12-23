تم الكشف عن رؤى جديدة حول الكون المبكر من خلال أشكال المجرات

سلطت دراسة رائدة أجراها فريق من الباحثين الضوء على أصل الهياكل الكونية الحالية. قام الباحثون بفحص أكثر من مليون مجرة، وجمعوا البيانات من التوزيع المكاني للمجرات وأشكال المجرات الفردية لتحليل الخصائص الإحصائية للتقلبات البدائية.

تثبت الدراسة صحة نموذج ΛCDM المقبول على نطاق واسع، والذي يصف إطار الكون ويؤكد على أهمية الطاقة المظلمة والمادة المظلمة الباردة. وفقًا لهذا النموذج، نشأت التقلبات البدائية خلال المراحل المبكرة من تكوين الكون، مما أدى إلى تشكيل النجوم والمجرات والأجرام السماوية الأخرى من خلال قوى الجاذبية.

على عكس الدراسات السابقة التي ركزت فقط على التوزيع المكاني للمجرات، استكشف هذا البحث أشكال المجرات أيضًا. ومن خلال تحليل اتجاهات أشكال المجرات، وجد الباحثون محاذاة ذات دلالة إحصائية بين المجرات التي تفصل بينها أكثر من 100 مليون سنة ضوئية. ومن اللافت للنظر أن هذه الارتباطات موجودة بين المجرات التي خضعت لعمليات تكوين مستقلة ولا علاقة لها ببعضها البعض.

وأعرب الباحث الرئيسي توشيكي كوريتا، الذي طور الطريقة المبتكرة لقياس طيف الطاقة لأشكال المجرات، عن أهمية هذا البحث قائلاً: "سيكون هذا الإنجاز بمثابة الخطوة الأولى لفتح مجال بحثي جديد في علم الكونيات باستخدام أشكال المجرات". يسلط البحث الضوء على إمكانات أشكال المجرات كأداة قيمة لدراسة فيزياء الكون المبكر.

علاوة على ذلك، أكدت الدراسة أن الارتباطات المرصودة تتوافق مع تنبؤات نظرية التضخم. لا تظهر الارتباطات أي ميزات غير غوسية، مما يدعم إطار نموذج ΛCDM.

وقال البروفيسور ماساهيرو تاكادا، أحد المساهمين الرئيسيين في البحث: "على الرغم من أننا لم نحقق اكتشافًا رائدًا للكشف عن فيزياء جديدة للتضخم، فقد مهدنا الطريق للبحث المستقبلي وفتحنا مجالات جديدة للدراسة".

وستمكن أساليب ونتائج هذه الدراسة الباحثين المستقبليين من اختبار نظرية التضخم وتحسينها، مما يوفر رؤى أعمق حول الكون المبكر. تم نشر البحث في مجلة Physical Review D كاقتراح للمحررين في 31 أكتوبر.