تظهر الدراسة أن أسلاف الرئيسيات استهلكوا في المقام الأول الفواكه الناعمة، وليس الأطعمة الصلبة

تلقي دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أوتاجو الضوء على العادات الغذائية لأسلافنا الرئيسيين. من خلال تحليل أنماط تقطيع الأسنان والتجاويف في الحفريات التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 29 إلى 40 مليون سنة، تكشف الدراسة أن هذه الرئيسيات القديمة كانت تستهلك في المقام الأول الفواكه الناعمة الناضجة، مع وجود أدلة قليلة على وجود مواد غذائية صلبة في نظامها الغذائي.

وخلافا للافتراضات السابقة، يشير البحث إلى أن جزءا صغيرا فقط من أسنانهم، حوالي خمسة بالمائة، يظهر عليه الكسور. يشير هذا إلى أن المواد الغذائية الصلبة، إن وجدت، لعبت دورًا ثانويًا في نظامهم الغذائي العام. يسلط الدكتور إيان تاول، المؤلف الرئيسي للدراسة، الضوء على الكمية المنخفضة بشكل ملحوظ من كسور الأسنان التي لوحظت في الحفريات، مما يدل على الاعتماد الكبير على الفواكه اللينة.

تتحدى النتائج الفهم التقليدي للأنظمة الغذائية للرئيسيات خلال هذه الفترة الزمنية، والتي غالبًا ما تفترض استهلاكًا أكثر تنوعًا لكل من الأطعمة اللينة والصلبة. من خلال توفير فهم أكثر دقة لعادات الأكل لدى أسلافنا الرئيسيات، يعزز هذا البحث معرفتنا بمكانتهم البيئية ويمكن أن يساعد في فهم فهمنا لتطور الرئيسيات.

إن تركيز الدراسة على أنماط تقطيع الأسنان وتجويفها كمؤشرات غذائية يسمح للباحثين بجمع رؤى قيمة حول سلوكيات وتفضيلات هذه الرئيسيات القديمة. من خلال التحليل الدقيق لبقايا الأسنان، يمكن للباحثين كشف تعقيدات النظم الغذائية للرئيسيات وإعادة بناء سياقها البيئي الأوسع.

يحمل المزيد من البحث في هذا المجال القدرة على الكشف عن تفاصيل إضافية حول التكيفات التطورية والتحولات الغذائية التي شكلت وجود أسلافنا الرئيسيين. ومن خلال توسيع فهمنا لنظامهم الغذائي ومكانته البيئية، نكتسب رؤى قيمة حول العوامل التي ساهمت في تطور جنسنا البشري.