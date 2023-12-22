أنواع الضفادع المكتشفة حديثًا تبني أعشاشًا على أوراق الأشجار بدلًا من الماء

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في المتحف الميداني في شيكاغو وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتمتع بأصغر الأنياب المسجلة على الإطلاق. على عكس معظم الضفادع، فإن هذا النوع، المعروف باسم Limnonectes phyllofolia، لا يضع بيضه في الماء. وبدلاً من ذلك، فإنه يبني أعشاشًا على أوراق الأشجار أو الحجارة المغطاة بالطحالب، مما أكسبه لقب "عش الأوراق".

عثر الباحثون على أعشاش الضفادع الفريدة هذه أثناء المشي لمسافات طويلة عبر جزيرة سولاويزي الجبلية الوعرة في إندونيسيا. لقد عثروا على أعشاش بيض الضفادع على أوراق شتلات الأشجار، والتي تشبه الصخور المغطاة بالطحالب. أثناء تحليل البيض، لاحظوا أيضًا الضفادع البنية نفسها.

وفقًا للمؤلف الرئيسي جيف فريدريك، فإن هذا النوع الجديد من الضفادع أصغر بكثير من الضفادع ذات الأنياب الأخرى الموجودة في الجزيرة. في الواقع، يبلغ حجمه حوالي الربع، مما يجعله واحدًا من أصغر الضفادع ذات الأنياب التي تم اكتشافها على الإطلاق. معظم الضفادع في هذا الجنس عملاقة، ويصل وزنها إلى رطلين، لكن هذا النوع الجديد يزن حوالي عشرة سنتات. وأوضح فريدريك أن مجموعة الموائل المتنوعة في سولاويزي، بما في ذلك الجبال والبراكين والغابات المطيرة والغابات السحابية، تساهم في التنوع البيولوجي الهائل الموجود هناك.

ما يميز هذا النوع من الضفادع ليس فقط حجمه الصغير وفمه ذو الأنياب، ولكن أيضًا سلوك التعشيش الفريد. في حين أن معظم البرمائيات تضع بيضها في الماء لمنعها من الجفاف، فإن عش الأوراق يحتفظ ببيضه على الأوراق. ويعتقد الباحثون أن آباء الضفادع يغلفون البيض بمواد تحافظ على رطوبته وتحميه من الالتهابات البكتيرية والفطرية. وهذا يسمح لهم بالبقاء بالقرب من أعشاشهم على الأوراق.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على القدرة المذهلة على التكيف والتنوع الذي تتمتع به الضفادع في جميع أنحاء العالم. بينما يواصل العلماء البحث عن أنواع جديدة من الضفادع، فإن كل اكتشاف جديد يوفر رؤى قيمة حول العالم الرائع لهذه البرمائيات.