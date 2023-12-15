اكتشاف جزيء صغير من الحمض النووي الريبي (RNA) مع إمكانية العلاج الجيني

حقق العلماء في جامعة هوكايدو اكتشافًا رائدًا فيما يتعلق بجزيء صغير من الحمض النووي الريبوزي (RNA)، المعروف باسم 4.5SH، الموجود حصريًا في القوارض. لقد وجد الباحثون أن جزيء الحمض النووي الريبي هذا قد يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم التعبير الجيني ويمكن أن يمثل فئة جديدة من الحمض النووي الريبي التنظيمي.

يمتلك الحمض النووي الريبوزي (RNA)، المسؤول عن حمل المعلومات الجينية، وظائف إضافية تتجاوز دوره باعتباره RNA الرسول (mRNA). وتشارك RNAs الصغيرة غير المشفرة، مثل 4.5SH، في تنظيم نشاط الجينات. على الرغم من اكتشافها في السبعينيات، إلا أن وظيفة 1970SH ظلت غامضة حتى الآن.

ومن خلال التجارب المكثفة والتلاعب الجيني في أجنة الفئران، وجد الفريق أن غياب 4.5SH أدى إلى الوفيات المبكرة في مرحلة الجنين. يشير هذا إلى أن 4.5SH يعمل كنظام علاج جيني طبيعي، حيث يحمي من الطفرات القاتلة في جينات ترميز البروتين الأساسية داخل جينوم الفأر.

كشف المزيد من التحقيق في بنية 4.5SH RNA عن تكوين مكون من وحدتين. تعمل إحدى الوحدات كجهاز استشعار، حيث تحدد التسلسلات الجينية غير الطبيعية، بينما تمنع الوحدة الأخرى دمج هذه التسلسلات غير الطبيعية في mRNA من خلال الربط البديل.

هذا هو المثال الأول للحمض النووي الريبوزي (RNA) المنتج بشكل طبيعي والذي يمكنه تنظيم الربط البديل بطريقة تشغيل/إيقاف محددة. يشير هذا الاكتشاف إلى أن العديد من RNAs غير المشفرة قد تشارك في التحكم في الربط البديل، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم الجينات.

وفي تطور مثير، صمم الباحثون نظامًا جزيئيًا قابلاً للبرمجة باستخدام 4.5SH لمعالجة عملية الربط بطرق محددة. يفتح هذا الاختراق إمكانيات الهندسة الوراثية والتخصيص الدقيق للتعبير الجيني.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى تطوير أدوية العلاج الجيني الجديدة التي تستهدف طفرات جينية محددة. عن طريق تعديل وحدة الاستشعار من 4.5SH RNA، قد يكون من الممكن منع التعبير عن المناطق السامة المرتبطة بالأمراض.

لا يحل هذا الاكتشاف لغز 4.5SH RNA الذي طال أمده فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للبحث المستقبلي حول التطبيقات العلاجية لنظام العلاج الجيني الطبيعي هذا. إنه يقدم أساليب مبتكرة في الطب الجيني ويبشر بمستقبل العلاجات الجينية الشخصية.