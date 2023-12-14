رؤى جديدة في علم الوراثة وتاريخ سلالة الكلاب الصوفية

أجرى باحثون من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان مؤخرًا تحليلًا رائدًا يوفر رؤى جديدة حول علم الوراثة وتاريخ الكلاب الصوفية، وهي سلالة منقرضة الآن كانت تعتز بها مجتمعات ساحل ساليش الأصلية في شمال غرب المحيط الهادئ. استخدمت الدراسة التي أجراها عالم الأنثروبولوجيا لوغان كيستلر وعالمة الأحياء الجزيئية التطورية أودري لين، أدلة وراثية مأخوذة من جلد "لحم الضأن"، وهو الصوف الصوفي الوحيد المعروف في الوجود للكلاب، لكشف أسرار الفراء الصوفي المرغوب للغاية لهذه السلالة القديمة.

لا تتضمن الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، التحليل الجيني فحسب، بل تتضمن أيضًا مساهمات قيمة من مؤلفين مشاركين في Coast Salish، مثل Elders وKnowledge Keepers وMaster Weavers، الذين قدموا سياقًا ثقافيًا حاسمًا يحيط بدور الكلاب الصوفية في Coast Salish. مجتمع. قامت دول ساحل ساليش القبلية في ولاية واشنطن وكولومبيا البريطانية بتربية ورعاية الكلاب الصوفية منذ آلاف السنين. تم تقدير هذه الكلاب بسبب معاطفها السفلية السميكة، والتي تم قصها مثل الأغنام لإنتاج صوف عالي الجودة يستخدمه نساجو كوست ساليش لصنع البطانيات وغيرها من العناصر الاحتفالية.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أن الكلاب الصوفية انحرفت عن السلالات الأخرى منذ حوالي 5,000 عام، بما يتماشى مع الأدلة الأثرية من المنطقة. علاوة على ذلك، أظهر التحليل الجيني أن لحم الضأن، الكلب الصوفي من مجموعة سميثسونيان، يشترك في أوجه التشابه الجيني مع كلاب ما قبل الاستعمار من نيوفاوندلاند وكولومبيا البريطانية. من المثير للدهشة أن ما يقرب من 85٪ من أسلاف لحم الضأن يمكن إرجاعها إلى كلاب ما قبل الاستعمار، مما يشير إلى أن مجتمعات ساحل ساليش حافظت على التركيب الجيني الفريد للكلاب الصوفية، حتى بعد إدخال سلالات الكلاب الأوروبية.

من خلال تحليل أكثر من 11,000 جين مختلف في جينوم لحم الضأن، حدد الباحثون 28 جينًا مرتبطًا بنمو الشعر وتجديد البصيلات، مما سلط الضوء على الخصائص الجينية المحددة التي أعطت الكلاب الصوفية صوفها الرقيق المميز وألياف الصوف.

لا توفر هذه الدراسة فهمًا شاملاً لعلم الوراثة وتاريخ سلالة الكلاب الصوفية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على أهمية دمج المعرفة التقليدية ووجهات النظر من مجتمعات السكان الأصليين في البحث العلمي. من خلال الجمع بين الأساليب العلمية الغربية والمعرفة المحلية، يعد هذا المشروع البحثي بمثابة تعاون قوي يحتفل ويحتضن الفهم الشامل للكلب الصوفي وأهميته بالنسبة لشعب ساحل ساليش.