العلماء يطورون نهجا جديدا لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

حقق فريق بحث من جامعة تكساس إيه آند إم تقدمًا كبيرًا في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ومن خلال تطوير عائلة جديدة من البوليمرات، وجد الفريق طريقة لقتل البكتيريا دون تحفيز مقاومة المضادات الحيوية. تعمل البوليمرات على تعطيل غشاء الكائنات الحية الدقيقة، مما يجعلها حلاً واعداً لمكافحة التهديد المتزايد لمقاومة المضادات الحيوية.

الجانب الفريد لهذه البوليمرات الجديدة هو قدرتها على العمل من خلال آلية لا يبدو أن البكتيريا تطور مقاومة ضدها. يوضح الدكتور كوينتين ميشوديل، الباحث الرئيسي في البحث، أن الفريق صمم بعناية جزيءًا موجب الشحنة يمكن تجميعه معًا بشكل متكرر لتشكيل جزيء كبير له نفس الشكل المشحون المتكرر. أصبح هذا التوليف ممكنًا باستخدام محفز تم اختياره بعناية يسمى AquaMet، والذي أثبت أنه مفتاح العملية نظرًا لقدرته العالية على تحمل الشحنات وقابلية ذوبانه في الماء.

اختبر الفريق البوليمرات ضد نوعين شائعين من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهما الإشريكية القولونية وMRSA. وقاموا أيضًا بتقييم سمية البوليمرات ضد خلايا الدم الحمراء البشرية. التحدي الذي يواجه البوليمرات المضادة للبكتيريا هو تحقيق التوازن بين تثبيط نمو البكتيريا بشكل فعال مع عدم الإضرار بالخلايا البشرية. عمل الباحثون على إيجاد المحفز الأمثل لتجميع الجزيئات، بالتعاون مع مجموعات أخرى داخل جامعة تكساس إيه آند إم وجامعة ماساتشوستس أمهيرست.

للمضي قدمًا، سيركز الفريق على تحسين انتقائية البوليمرات الخاصة بهم للخلايا البكتيرية مقارنة بالخلايا البشرية. إنهم يخططون لتجميع نظائر إضافية بهدف تعزيز نشاط البوليمرات ضد البكتيريا. وبمجرد تحقيق هذه التحسينات، سيتم إجراء فحوصات على الجسم الحي لمواصلة تقييم فعالية البوليمرات.

تمثل النتائج التي توصل إليها فريق البحث خطوة مهمة في المعركة ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ومع تزايد التهديد كل عام، فإن إيجاد حلول جديدة أمر بالغ الأهمية. إن تطوير هذه البوليمرات يوفر الأمل في إيجاد طريقة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية ومواجهة التحدي الذي تفرضه هذه البكتيريا المقاومة على الصحة العامة.