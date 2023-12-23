يكشف بحث معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن نتائج مفاجئة في سلوك البلازما

أجرى البروفيسور بول بيلان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وفريقه بحثًا مكثفًا حول طائرات البلازما، وكشفوا عن سلوكيات غير متوقعة لها آثار على فهم التوهجات الشمسية وطاقة الاندماج. في البداية، افترض بيلان وجود آلية لتجنب الاصطدام في تسريع الإلكترون، لكنه دحض هذه النظرية من خلال عمليات المحاكاة. وبدلاً من ذلك، اكتشف أن بعض الإلكترونات تتسارع باستمرار وتنتج الأشعة السينية، ونادرًا ما تفقد الطاقة في الممرات القريبة من الأيونات.

تتضمن التجارب إنشاء نفاثات بلازما متسارعة مغناطيسيًا في غرفة مفرغة. يتم تشكيل البلازما عن طريق تأين خصلات من الغاز بعدة آلاف من الفولتات، مما يؤدي إلى إنشاء مجالات مغناطيسية قوية تشكل البلازما في طائرة نفاثة عالية السرعة. من خلال تسجيل سلوك الطائرة، لاحظ بيلان مراحل مختلفة من التحول، بما في ذلك تشكيل التموجات التي تخنق التيار الكهربائي للطائرة. يخلق هذا الاختناق مجالًا كهربائيًا قويًا بدرجة كافية لتسريع الإلكترونات إلى طاقة عالية.

كانت هذه الإلكترونات عالية الطاقة والأشعة السينية التي تولدها اكتشافًا غير متوقع لأن الفهم التقليدي يشير إلى أن البلازما كانت باردة جدًا بحيث لا يمكن تسريع الإلكترونات إلى هذه المستويات. ومع ذلك، فإن بحث بيلان يتحدى هذه الفكرة من خلال إظهار أن بعض الإلكترونات، التي نادرًا ما تصطدم بجسيمات أخرى، يمكنها التسارع بشكل مستمر والوصول إلى طاقات عالية. من خلال المحاكاة الحاسوبية، طور بيلان نموذجًا يعرض سلوك الإلكترونات والأيونات التي تنحرف عن بعضها البعض في المجال الكهربائي. ومن خلال تعديل العوامل، حدد الظروف التي يمكن في ظلها لعدد قليل من الإلكترونات أن تصل إلى طاقات عالية وتنتج الأشعة السينية.

هذه الاكتشافات لها آثار واسعة النطاق، ليس فقط على فيزياء البلازما، ولكن أيضًا على الفيزياء الفلكية وأبحاث طاقة الاندماج. يقترح بيلان أن سلوكيات مماثلة قد تحدث في التوهجات الشمسية، والظواهر الفيزيائية الفلكية، وتجارب طاقة الاندماج. علاوة على ذلك، تسلط هذه النتائج الضوء على الملاحظات السابقة للأشعة السينية ذات الطاقة العالية بشكل غير متوقع أثناء تجارب الاندماج.

يسلط البحث الذي أجراه بيلان وفريقه الضوء على التعقيد والسلوكيات المدهشة التي يمكن أن تنشأ في أنظمة البلازما. تمهد هذه النتائج الطريق لمزيد من البحث وفهم أعمق لفيزياء البلازما وتطبيقاتها في مختلف المجالات.