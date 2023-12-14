أظهرت دراسة جديدة أن الديدان تلعب دورًا مهمًا في تجوية تربة الأرض

كشفت دراسة جديدة أن ديدان الأرض قد يكون لها تأثير أكبر بكثير على دورة الطقس للأرض مما كان يعتقد سابقا. في حين أن التأثيرات قصيرة المدى لديدان الأرض على نمو النبات وتخزين مغذيات التربة مفهومة جيدًا، إلا أن تأثيراتها طويلة المدى على التجوية المعدنية لم تتم دراستها على نطاق واسع.

أجرى باحثون من جامعة ستانفورد دراسة في غابة إل يونكي الوطنية في بورتوريكو لفهم مساهمة ديدان الأرض في التجوية المعدنية. وقاموا بتحليل التربة المحملة بالكوارتز واستخدموا قياسات نظائر البريليوم لتحديد معدلات التجوية في أعماق التربة المختلفة.

ووجدت الدراسة أنه في أعماق التربة التي تختبئ فيها ديدان الأرض، انخفضت أحجام حبيبات الكوارتز بمقدار النصف تقريبًا على مدى فترة تتراوح بين 10,000 آلاف إلى 20,000 ألف عام. في المقابل، لم تظهر أعماق التربة دون نشاط دودة الأرض انخفاضًا في أحجام حبيبات الكوارتز.

ويقدر الباحثون أن ديدان الأرض قد تكون مسؤولة عن حوالي 2% من التجوية السيليكاتية في تربة اليونكي. هذه المساهمة مهمة وتسلط الضوء على دور علم الأحياء في دورة الطقس للأرض.

تحتوي الديدان على قوانص في جهازها الهضمي تحتوي على حبيبات معدنية تساعدها على تحلل التربة وإطلاق العناصر الغذائية. ويشير الباحثون إلى أن طحن حبيبات الكوارتز في أحشاء الديدان، إلى جانب وجود الميكروبات في أمعائها، يمكن أن يساهم في الانخفاض السريع في أحجام الحبوب.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن ديدان الأرض توسع أراضيها إلى ارتفاعات وخطوط عرض أعلى بسبب درجات الحرارة المرتفعة. هذا التوسع العالمي يمكن أن يزيد من معدلات تجوية التربة في العديد من المناطق.

نتائج هذه الدراسة لها آثار على الحلول المناخية، حيث أن بعض التفاعلات الجوية تستهلك ثاني أكسيد الكربون وتساعد في تنظيم درجات الحرارة العالمية. إذا كانت ديدان الأرض تساهم بشكل كبير في التجوية، فإن استغلال هذا التأثير يمكن أن يساعد في تعزيز سحب ثاني أكسيد الكربون.

وبينما تشير الدراسة إلى أن ديدان الأرض تقوم بتكسير الكوارتز في تربة اليونكي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك. ويخطط الباحثون للبحث عن علامات فريدة على حبيبات الكوارتز للتمييز بين التجوية الدودية الحقيقية والاضطراب البيولوجي.

بشكل عام، توضح هذه الدراسة الدور المهم الذي تلعبه الديدان في تجوية تربة الأرض. وتسلط مساهمتها في دورة التجوية الضوء على الترابط بين العمليات البيولوجية والجيولوجية في تشكيل سطح الكوكب.