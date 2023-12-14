اكتشاف حيوان مفترس بحري عملاق من عصور ما قبل التاريخ في المملكة المتحدة

تم اكتشاف رائع من قبل فريق من الباحثين عن الحفريات في المملكة المتحدة. لقد اكتشفوا جمجمة ضخمة لمفترس بحري من عصور ما قبل التاريخ يُعرف باسم البليوصور. عاشت هذه الزواحف البحرية في المحيط منذ حوالي 150 مليون سنة.

ووصف عالم الحفريات ستيف إيتشز، الذي كان جزءًا من الفريق، الجمجمة بأنها واحدة من أفضل الجمجمة المحفوظة على الإطلاق. ولا يزال الفك السفلي والجمجمة العلوية متصلين، مما يعطينا لمحة عن كيف كانت تبدو هذه المخلوقات في الحياة.

كان البليوصور مخلوقًا هائلًا، قادرًا على الوصول إلى أطوال تصل إلى 39 قدمًا. كان له جسم مميز على شكل دمعة وأربعة أطراف تشبه الزعانف مما سمح له بالتحرك بسرعة عبر الماء. مع رئتين لتنفس الهواء وفك قوي مملوء بأسنان مسننة، كان البليوصور حيوانًا مفترسًا هائلاً. حتى أن بعض العلماء يقارنونه بتيرانوصور البحر.

أحد الجوانب الرائعة للبليوصور هو قوة عضته القوية بشكل لا يصدق. تقدر عالمة الأحياء القديمة بجامعة بريستول إميلي رايفيلد أن قوة عضة البليوصور كانت حوالي 33,000 نيوتن، مماثلة لتلك الموجودة في الديناصور ريكس. وبالمقارنة، فإن قوة العض لدى البشر تبلغ 700 نيوتن فقط.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، لم يكن البليوصور ديناصورًا بل من الزواحف. وكان يعتمد على الزواحف الأخرى في غذائه، مثل ابن عمه، البليزوصور، والإكتيوصور الشبيه بالدلفين. وربما يكون قد انخرط في أكل لحوم البشر، حيث كان يتغذى على البليوصورات الأخرى.

تم اكتشاف جمجمة البليوصور هذه بالقرب من خليج Kimmeridge على الساحل الجوراسي في جنوب إنجلترا. ونظرًا للطبيعة الهشة للبقايا، كان لا بد من إجراء أعمال التنقيب على حبال مرتفعة فوق الشاطئ. سيتم عرض عملية اكتشاف الجمجمة في برنامج خاص مع عالم الطبيعة الشهير ديفيد أتينبورو، والذي سيتم بثه على قناة بي بي سي وان في يوم رأس السنة الجديدة.

يزودنا هذا الاكتشاف المذهل بمعلومات قيمة عن العالم البحري القديم والمخلوقات الرائعة التي كانت تجوب محيطاتنا ذات يوم. إنه بمثابة تذكير بالتنوع المذهل الذي كان موجودًا منذ ملايين السنين وكم بقي هناك لاكتشافه.