إنسان نياندرتال: شعب الصباح الأصلي

كشفت دراسة حديثة تستكشف الحمض النووي لإنسان النياندرتال عن وجود علاقة رائعة بين هؤلاء البشر القدامى والبشر المعاصرين الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرًا. ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على تأثير الوراثة الجينية على إيقاعاتنا اليومية وأنماط نومنا.

على مدى العقود القليلة الماضية، كشفت الأبحاث التي أجريت على الحمض النووي للنياندرتال عن تاريخ مشترك بين جنسنا البشري. منذ ما يقرب من 700,000 ألف سنة مضت، تباعدت سلالاتنا، حيث هاجر إنسان النياندرتال إلى أوراسيا بينما بقي الإنسان الحديث في الغالب في أفريقيا. منذ حوالي 400,000 ألف سنة، انقسم سكان النياندرتال إلى مجموعتين، إحداهما أصبحت إنسان النياندرتال الذي نعرفه اليوم والأخرى تطورت إلى إنسان الدينيسوفان.

تعايشت مجموعات أشباه البشر هذه لمئات الآلاف من السنين، وشاركت في أنشطة مثل الصيد وجمع الثمار. وفي نهاية المطاف، اختفوا من السجل الأحفوري منذ حوالي 40,000 ألف سنة، بالتزامن مع توسع الإنسان الحديث خارج أفريقيا. ومع ذلك، تبقى أجزاء من الحمض النووي الخاص بهم في الجينات لدى معظم البشر الأحياء.

أشارت الدراسات الحديثة، بما في ذلك تلك التي أجراها عالم الوراثة جون كابرا وفريقه في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إلى أن بعض الجينات الموروثة من إنسان النياندرتال والدينيسوفان توفر مزايا البقاء. ربما تكون هذه الجينات قد وفرت الحماية ضد أمراض لم يسبق لها مثيل في أفريقيا.

ومن المثير للاهتمام أن الدكتور كابرا وزملاؤه اكتشفوا وجود علاقة بين الجينات الموروثة من أشباه البشر القدماء والصفات المرتبطة بالنوم. ولمزيد من التحقيق، قاموا بتحليل 246 جينًا مرتبطًا بساعة الجسم، أو إيقاع الساعة البيولوجية، الذي يتحكم في وظائف الجسم المختلفة ويؤثر على أنماط النوم.

حدد الباحثون أكثر من 1,000 طفرة فريدة في الحمض النووي لإنسان النياندرتال والدينيسوفان مقارنة بالإنسان الحديث. يبدو أن العديد من هذه الطفرات لها تأثيرات كبيرة على عمل ساعة الجسم البيولوجية. على سبيل المثال، كانت بعض بروتينات الساعة البيولوجية في خلايا إنسان النياندرتال والدينيسوفان نادرة عند مقارنتها بالإنسان الحديث.

من المحتمل أن الجغرافيا لعبت دورًا في تشكيل أنماط نوم هؤلاء البشر القدماء. هاجر إنسان النياندرتال والدينيسوفان إلى خطوط عرض أعلى، حيث تباين طول الأيام على مدار العام. على مدى مئات الآلاف من السنين، ربما تكيفت ساعاتهم البيولوجية مع هذه الظروف البيئية المتغيرة.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة لمحة رائعة عن حياة أقاربنا القدماء وتسلط الضوء على تأثير الميراث الجيني على أنماط نومنا. ربما كان إنسان النياندرتال هو شعب الصباح الأصلي، مما ترك بصمة دائمة على الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا اليوم.