يتسبب التوهج الشمسي في انقطاع التيار الكهربائي واحتمال حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية

كان للتوهج الشمسي المنبعث من الشمس مؤخرًا تأثير كبير، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أمريكا الجنوبية وأجزاء من الولايات المتحدة. حدث هذا الحدث الشمسي، وهو أحد أكبر الأحداث الراديوية الشمسية المسجلة، عندما اندلعت بقعة شمسية نشطة تسمى AR 3514 مع توهج شمسي قوي من الدرجة X.28. أدى هذا التوهج، وهو الأشد منذ سبتمبر 2017، إلى إطلاق كمية هائلة من الإشعاع، مما أدى إلى انقطاع الإشارات اللاسلكية وفقدانها لعدة ساعات.

لم يتسبب التوهج الشمسي في انقطاع الراديو فحسب، بل أنتج أيضًا قذفًا كتليًا إكليليًا (CME). إن الانبعاث الإكليلي الإكليلي عبارة عن طرد يشبه السحابة للبلازما والمجال المغناطيسي من الغلاف الجوي الخارجي للشمس. ويعتقد العلماء أن هذا الانبعاث الإكليلي قد يتجه نحو الأرض، مما قد يسبب عاصفة مغنطيسية أرضية في وقت مبكر من 17 ديسمبر.

تتمتع العواصف الجيومغناطيسية بالقدرة على إتلاف الأقمار الصناعية ويمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الأرض لمدة أشهر، مع أضرار تصل إلى مليارات الدولارات. في الواقع، تشير دراسة حديثة إلى أن أنظمة السكك الحديدية يمكن أن تتأثر، مع تحويل إشارات القطارات من الأحمر إلى الأخضر بسبب الاضطراب الناجم عن مثل هذه العواصف.

ولحسن الحظ، يتوقع العلماء أن العاصفة الجيومغناطيسية القادمة ستكون على الأرجح طفيفة. في حين أنه قد تكون هناك تقلبات في شبكة الكهرباء وانقطاع الاتصالات اللاسلكية، فمن غير المتوقع أن يسبب ذلك أضرارًا كبيرة. ومن الناحية الإيجابية، يمكن لهذه العواصف الشمسية أيضًا أن يكون لها تأثير مبهر. يمكن للانبعاث الإكليلي أن يشحن الشفق القطبي، مما يعني أن سكان نيو إنجلاند قد يستمتعون بعرض مذهل للأضواء الشمالية.

في الختام، على الرغم من أن التوهج الشمسي قد تسبب في انقطاع الراديو، وهناك احتمال لحدوث عاصفة مغنطيسية أرضية، إلا أن الباحثين متفائلون بأن العواقب ستكون طفيفة نسبيًا.