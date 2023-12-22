جزيئات بلاستيكية صغيرة تضر بصحة الأمعاء والجهاز المناعي لدى الفئران

كشف بحث جديد أجراه علماء من معهد علم البيئة التطبيقي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن جزيئات البلاستيك الصغيرة يمكن أن تتراكم في أمعاء الفئران، مما يؤدي إلى الإضرار بصحة الأمعاء وجهاز المناعة لديها. تضمنت الدراسة، التي نُشرت في مجلة البيئة الدولية، تعريض الفئران لمواد البوليسترين الدقيقة/البلاستيك النانوي (PS-MNPs) عن طريق الفم لمدة 28 يومًا.

يمكن لـ PS-MNPs، وهي شظايا بلاستيكية يتراوح قطرها بين نانومتر واحد وخمسة ملليمترات، أن تدخل البيئة من خلال تحلل النفايات البلاستيكية. واكتشف الباحثون أن هذه الجزيئات يمكن أن تتراكم في أمعاء الفئران وتسبب تغيرات كبيرة في تكوين واستقلاب الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وهي الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي. وأدى هذا التغيير إلى زيادة في البكتيريا الضارة وانخفاض في البكتيريا المفيدة، مما قد يزيد من خطر العدوى.

علاوة على ذلك، عطلت PS-MNPs وظيفة الحاجز المعوي، وهو طبقة واقية من الخلايا والمخاط. وقد لوحظ هذا الخلل من خلال تقليل البروتينات التي تحافظ على الوصلات الضيقة بين الخلايا والطبقة المخاطية، مما يؤدي إلى التهاب وتلف الأنسجة في الأمعاء. ووجدت الدراسة أيضًا أن PS-MNPs تمنع تمايز الخلايا التائية، التي تنظم الاستجابة المناعية، وتقلل من إفراز الغلوبولين المناعي A، وهو جسم مضاد يحمي الأسطح المخاطية.

لاحظ الباحثون أن تأثيرات PS-MNPs على أمعاء الفئران تختلف باختلاف حجم الجزيئات ومدة التعرض. أدت الجزيئات الأصغر وأوقات التعرض الأطول إلى حدوث أضرار والتهابات أكثر خطورة. تشير هذه النتائج إلى التهديد المحتمل الذي تشكله المواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية على صحة الإنسان، حيث يمكن تناولها بسهولة من خلال الطعام والماء.

تؤكد الدراسة على الحاجة إلى مزيد من البحث واللوائح لمنع وتقليل تلوث المواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية في البيئة، وكذلك للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بها.