اكتشاف السلاحف البحرية المتحجرة يتحدى المعتقدات السابقة لنباتات ما قبل التاريخ

كشفت دراسة حديثة أن حفريتين صغيرتين بيضاويتين كان يعتقد في البداية أنهما نباتات ما قبل التاريخ هما في الواقع بقايا السلاحف البحرية الصغيرة. تم اكتشاف الحفريات منذ أكثر من نصف قرن في كولومبيا على يد بادري جوستافو هويرتا، وهو كاهن شغوف بالنباتات الأحفورية. كان يُعتقد في الأصل أنها تمثل نوعًا من sphenophyllum، وهو نبات منقرض مرتبط بـ "ذيل الحصان" الحديث.

ومع ذلك، كشفت إعادة فحص الحفريات من قبل باحثين من جامعة ديل روزاريو في بوغوتا عن اكتشاف مفاجئ. وبدلاً من عروق النباتات، وجد الفريق طبقة رقيقة من أنسجة العظام الإسفنجية، مما دفعهم إلى استبعاد احتمال أن تكون الحفريات من النباتات. وبعد مقارنة الحفريات مع السلاحف البحرية الحية والحفريات الأخرى، خلص العلماء إلى أن الحفريات البيضاوية هي في الواقع أصداف أو درعات السلاحف البحرية الصغيرة.

كشف التحليل الإضافي للحفريات عن أنماط نمو العظام بدلاً من الأوردة، بالإضافة إلى أدلة على وجود عظام داخل الصدفة تسمى الخلايا العصبية والضلعية، بالإضافة إلى مفاصل مسننة للغاية بينهما. ويقدر الباحثون أن عمر هذه السلاحف كان أقل من عام، ومن المحتمل أنها تنتمي إلى نوع Desmatochelys Padillai، وهو نوع من السلاحف الأولية.

أصبح الآن من المسلم به أن الخطأ في التعرف على الحفريات كنباتات هو خطأ، وقد أطلق الفريق على السلاحف لقب "Turtwig"، على اسم شخصية بوكيمون التي هي جزء من سلحفاة وجزء من نبات. يوفر التفسير الجديد للحفريات رؤى قيمة حول المراحل الأولى من تطور السلاحف ويضيف إلى فهم السلاحف البحرية المنقرضة.

وأشاد الدكتور نيك فريزر، خبير في علم الحفريات الفقارية، بنتائج الدراسة، مشيرًا إلى أن تحديد الحفريات على أنها سلاحف فقس يتماشى مع الأدلة ويمكن أن يوفر معلومات مهمة لتحديد الأنواع. وأكد البروفيسور آندي غيل، عالم الجيولوجيا والحفريات، على أهمية هذا الاكتشاف، مسلطًا الضوء على مخاطر رؤية ما يريد المرء رؤيته، حتى لو لم يكن موجودًا.

تتحدى هذه الدراسة المعتقدات السائدة سابقًا حول نباتات ما قبل التاريخ وتوسع معرفتنا بتطور السلاحف البحرية في عصر الدهر الوسيط. إن إعادة فحص الحفريات بمثابة تذكير بأهمية التحليل الدقيق والعقل المنفتح في البحث العلمي.