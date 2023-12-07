دراسة جديدة تظهر نتائج واعدة للتشابك الكمي الذي يمكن التحكم فيه

حققت دراسة حديثة أجراها فيزيائيون في جامعة برينستون طفرة كبيرة في عالم ميكانيكا الكم. ولأول مرة، تمكن الباحثون من ربط الجزيئات الفردية معًا في حالات "متشابكة" ميكانيكيًا الكم. وهذا يعني أن الجزيئات تظل مترابطة مع بعضها البعض، حتى عندما تكون منفصلة فيزيائيا. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة العلوم.

يعد التشابك الكمي مفهومًا أساسيًا في ميكانيكا الكم ويعتبر العنصر الرئيسي الذي يمنح "الميزة الكمية". فهو يسمح بإنشاء التراكب ويمكّن الأجهزة الكمومية من التفوق على الأجهزة الكلاسيكية. لقد كانت القدرة على تحقيق تشابك كمي يمكن التحكم فيه تحديًا للباحثين، لكن هذا الإنجاز الأخير يقربنا من تسخير قوة الميزة الكمية.

استخدم فريق الفيزيائيين في جامعة برينستون نهجًا جديدًا للتحكم في الجزيئات الفردية ومعالجتها في المختبر. ومن خلال هندسة مواقع الجزيئات بعناية باستخدام أشعة ليزر مركزة بإحكام، تمكنوا من إنشاء مصفوفات كبيرة من الجزيئات المفردة ووضعها في التكوينات المرغوبة. وقاموا بتشفير الكيوبتات في هذه الجزيئات، وأثبتوا أنها ظلت متماسكة، مع الحفاظ على تراكبها.

ولتشابك الجزيئات، استخدم الباحثون نبضات الموجات الدقيقة لجعل الجزيئات تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة متماسكة. من خلال السماح للتفاعل بمواصلة فترة زمنية محددة، نجحوا في تنفيذ بوابة ثنائية الكيوبت والتي تشابكت بين جزيئين. هذا الاختراق له آثار محتملة على تطوير الحوسبة الكمومية الرقمية العالمية ومحاكاة المواد المعقدة.

ويعتقد الباحثون أن الجزيئات تقدم مزايا معينة مقارنة بالمنصات الكمومية الأخرى، مثل الذرات، وذلك بسبب درجاتها الكمية الأكبر من الحرية والقدرة على التفاعل بطرق جديدة. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لتخزين ومعالجة المعلومات الكمومية.

في حين أن هذا البحث يعد خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها من أجل تسخير قوة التشابك الكمي بشكل كامل. ستركز الدراسات المستقبلية على تحسين وتوسيع منصة مجموعة الملقط الجزيئي هذه لمزيد من التحقيق في مجالات مختلفة من العلوم الكمومية.

في الختام، توضح هذه الدراسة الرائدة في جامعة برينستون إمكانية تقدم العلوم الكمومية من خلال تحقيق التشابك الكمي الذي يمكن التحكم فيه في الجزيئات الفردية. إنه يمهد الطريق للابتكارات المستقبلية في الحوسبة الكمومية والمحاكاة الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية.