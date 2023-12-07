الكشف عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية الملكية للنشر

تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للنشر التابعة للجمعية الملكية لهذا العام، والتي تعرض الجمال المذهل والظواهر العلمية الموجودة في كل مكان حولنا. وتضمنت المسابقة، التي تهدف إلى الاحتفال بقوة التصوير الفوتوغرافي في نقل عجائب العالم الطبيعي، خمس فئات: علم الفلك، والسلوك، وعلوم الأرض وعلم المناخ، وعلم البيئة وعلوم البيئة، والتصوير الدقيق.

حصلت إيرينا بتروفا أدامتسكي على الجائزة الأولى والفائزة عن فئة علم البيئة بصورتها الجذابة التي تحمل عنوان "المناظر الطبيعية للمريخ". تُظهر الصورة عالمًا مجهريًا مختبئًا على ورقة خريفية، ويضم كائنًا حيًا دقيقًا يسمى Lamproderma scintillans. قام أدامتسكي، الذي يبحث في النشاط الكهربائي للفطريات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، بالتقاط المشهد عن غير قصد أثناء جمع عينات العفن الغروي في سومرست بالمملكة المتحدة. كشفت الورقة ذات المظهر العادي عن عالم ساحر ومثير للاهتمام داخل حدودها.

ومن بين الفائزين الآخرين الجديرين بالملاحظة الدكتور جريجوري فونستون، الذي التقط صورة لمواجهة شديدة بين اثنين من الأفاعي الجرسية في البراري أثناء التنقيب عن الديناصورات في كندا، مما أكسبه المركز الثاني في فئة السلوك. الصورة المذهلة التي التقطها السيد عمران سلطان بعنوان "زهرة القمر في ليلة غائمة" ضمنت له المركز الثاني في فئة علم الفلك، حيث عرضت صورة مركبة بتقنية HDR الجميلة للقمر وسط السحب التي تم التقاطها من ضواحي شيكاغو.

وفي فئة علم البيئة، حصلت صورة الدكتور توم شليزنجر التي تحمل عنوان "نجمة الليل" على المركز الفائز، والتي تظهر مجموعة من الأسماك الصغيرة تسبح فوق الشعاب المرجانية النابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن صورة غروب الشمس الملتهبة التي التقطها البروفيسور مايكل ميريديث في القارة القطبية الجنوبية بعنوان "Burning Through the Frozen South" ضمنت له المركز الثاني في فئة علوم الأرض.

تحتفل مسابقة الصور التي أطلقتها الجمعية الملكية للنشر في عام 2015 بالذكرى السنوية الـ 350 لأقدم مجلة علمية في العالم. الجمعية الملكية، ومقرها المملكة المتحدة، هي زمالة مرموقة تضم علماء متميزين من مختلف التخصصات.

لمزيد من الصور والمعلومات الرائعة حول المسابقة، قم بزيارة الموقع الرسمي للجمعية الملكية.