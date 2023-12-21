قد تشكل أحماض البيرفلوروألكيل تهديدات بيئية من خلال تدهور الحمض النووي

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Eco-Environment & Health عن نتيجة مثيرة للقلق: أحماض البيرفلوروألكيل (PFAAs)، المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية" بسبب ثباتها ووجودها البيئي الواسع، لديها القدرة على تسريع تدهور الحمض النووي. تسلط هذه الرؤية الجديدة الضوء على المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بـ PFAAs وتؤكد الحاجة الملحة لأنظمة أكثر صرامة ومراقبة بيئية شاملة.

باستخدام تقنيات متقدمة مثل الرحلان الكهربائي للهلام، والتحليل الطيفي فوق البنفسجي والمرئي، ومجهر القوة الذرية، وحسابات نظرية الوظائف الوظيفية، بحثت الدراسة في التفاعل بين PFAAs المختلفة والحمض النووي. اكتشف الباحثون أن PFAAs ترتبط بأزواج AT الأساسية في الحمض النووي من خلال قوى فان دير فالس والترابط الهيدروجيني، مما يتسبب في تغيير هيكلي يجعل الحمض النووي أكثر عرضة للتدهور الأنزيمي. ولوحظ التأثير الكبير حتى عند التركيزات المنخفضة نسبيًا من PFAAs، والتي تصل إلى 0.02 ملغم / لتر، مما يشير إلى وجود علاقة غير خطية بين الجرعة والتأثير.

وقال البروفيسور لي شيانغ، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة جينان: "يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول التفاعل على المستوى الجزيئي بين PFAAs والحمض النووي". "لقد أظهرنا لأول مرة التأثير الكبير لهذه المواد على تسريع التحلل الأنزيمي للحمض النووي، والذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى لفهم العواقب البيئية لهذه الملوثات المستمرة."

وكشف تقييم المخاطر البيئية العالمية للدراسة عن مخاطر بيئية جزيئية متوسطة إلى عالية في بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا والصين، حيث ينتشر تلوث PFAA. تؤكد هذه النتيجة على أهمية المراقبة البيئية الشاملة وتنفيذ لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق باستخدام والتخلص من PFAAs.

يتم حث العلماء وصناع السياسات على ملاحظة التأثيرات البيئية الخفية لـ "المواد الكيميائية الأبدية" مثل PFAAs. ومن خلال كشف الوظائف المعقدة للجزيئات في بيئتنا، يمكننا اتخاذ خطوات لحماية النظم البيئية وضمان مستقبل مستدام للجميع.