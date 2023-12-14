الاكتشافات الجديدة في السرطانات المتحجرة تسلط الضوء على النظم البيئية القديمة

غالبًا ما توفر الاكتشافات الأثرية نظرة ثاقبة لحياة وسلوكيات الكائنات الحية القديمة، ولكن نادرًا ما يتم الحفاظ على الأنسجة الرخوة للحفريات. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Palaeontologia Electronica عن اكتشاف رائع للأنسجة الرخوة المعدنية في سلطعون متحجر، مما يقدم لمحة عن بيولوجيا وبيئة هذه المخلوقات القديمة.

ينتمي السلطعون المتحجر، الذي عاش قبل 75 مليون سنة فيما يعرف الآن بولاية ساوث داكوتا، إلى جنس Secretanella. في حين أنه لا يمكن تحديد النوع الدقيق بسبب جودة الحفظ، فقد ثبت أن العينة ذات أهمية كبيرة. وصف الدكتور أديل كلومميكر، أمين علم الحفريات في متاحف جامعة ألاباما، عدم تصديقه الأولي عندما رأى خياشيم السلطعون المعدنية من خلال صدفته المكسورة. وقد لوحظت هذه الميزة فقط في أربع عينات أخرى من السرطان الأحفوري من قبل.

ولمواصلة فحص الحفرية، تم إخضاعها لمسح مقطعي دقيق. على الرغم من عدم إمكانية رؤية الخياشيم بوضوح، إلا أن الدكتور بيتر كلوس من كلية ويتير ومتحف علم الحفريات بجامعة كاليفورنيا حددوا أنسجة رخوة أخرى، بما في ذلك أنبوب الطعام المؤدي إلى المعدة وفك السلطعون (الفك السفلي). ويشبه الشكل والموقع العام لهذه الأنسجة الرخوة إلى حد كبير تلك الموجودة في السرطانات الحديثة.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أنه تم العثور على أحفورة السلطعون في الحجر الجيري المرتبط بالتسرب البارد القديم للميثان. تخلق هذه التسربات أنظمة بيئية متنوعة للكائنات البحرية المختلفة. قبل هذه الدراسة، لم يتم توثيق أي أنسجة رخوة محفوظة من الحيوانات التي تعيش في تسربات الميثان القديمة. إن وجود الأنسجة الرخوة المعدنية في هذا السلطعون لا يلقي الضوء على عملية التحجر الفريدة الخاصة به فحسب، بل يشير أيضًا إلى احتمال وجود المزيد من الحفريات ذات الحفاظ المماثل.

ويؤكد هذا الاكتشاف أهمية دراسة الأنسجة الرخوة في الحفريات، لأنها توفر تفاصيل أكبر حول السمات التشريحية للكائنات القديمة، والنظام الغذائي، والبيئات المعيشية. إنه بمثابة تذكير بأنه حتى في المجالات التي تم بحثها جيدًا مثل علم الحفريات، هناك دائمًا اكتشافات جديدة يجب القيام بها ومعلومات جديدة للكشف عنها حول الماضي القديم لكوكبنا.