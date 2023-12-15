تشير الأدلة الجديدة إلى الإنتروبيا كمؤشر رئيسي لصلاحية الكواكب للسكن

تلقي دراسة حديثة الضوء على عامل جديد يجب مراعاته في البحث عن الحياة خارج الأرض: الإنتروبيا. في حين ركز العلماء منذ فترة طويلة على وجود الماء والدفء والغذاء كمكونات أساسية لقابلية السكن، يشير هذا البحث إلى أن قياس "إنتاج الإنتروبيا الكوكبية" (PEP) للكوكب يمكن أن يكون مؤشرا قويا على قدرته على دعم الحياة المعقدة.

الإنتروبيا هي مقياس للفوضى أو العشوائية في النظام. تسعى الكائنات الحية، بهياكلها المعقدة وتدفق الطاقة المستمر، إلى خفض الإنتروبيا للحفاظ على الاستقرار. ويجادل الباحثون بأنه كلما زادت قدرة المحيط الحيوي للكوكب على توليد وتبديد الطاقة، كلما زاد PEP وزادت قدرته على دعم الحياة.

ومن مزايا هذا النهج أنه لا يقتصر على أشكال محددة من الحياة تعتمد على الكربون أو أي عنصر آخر. وبدلا من ذلك، فهو يركز على العمليات الديناميكية التي تغذي نمو الحياة وتعقيدها، بغض النظر عن تركيبها الكيميائي.

يختلف هذا المنظور الجديد عن النهج التقليدي المتمثل في البحث عن "منطقة صالحة للسكن حول النجم" (CHZ) حول النجم، حيث يمكن أن يتواجد الماء في صورة سائلة. بدلًا من التركيز على العثور على منطقة المعتدلات، يقدم PEP طريقة لإعطاء الأولوية للكواكب الموجودة داخل منطقة CHZ والتي تتمتع بأعلى الإمكانات لاستضافة حياة معقدة. فهو يأخذ في الاعتبار عوامل مثل موقع الكوكب بالنسبة لدرجة حرارة نجمه وإشعاعه، دون وضع افتراضات حول الغلاف الجوي أو الكيمياء المحددة للحياة على هذا الكوكب.

كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية النظر في أنواع مختلفة من النجوم في البحث عن الكواكب الصالحة للسكن. تميل الكواكب التي تدور حول نجوم F وG الأكثر سخونة والأكبر إلى امتلاك مجال أكبر من الصالحية للسكن مقارنةً بتلك الموجودة حول نجوم M وK الأكثر برودة والأقل كتلة.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تفاعل PEP مع العوامل الأخرى التي تساهم في الصالحية للسكن، فإن هذه الدراسة توفر إطارًا قيمًا لتحسين بحثنا عن الحياة خارج الأرض. ومن خلال إضافة الإنتروبيا إلى هذا المزيج، يمكن للعلماء الحصول على فهم أكثر شمولاً لصلاحية الكواكب للسكن وتحديد أولويات جهودهم في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.