قشر بيض النعام يكشف النقاب عن هطول الأمطار في ناماكوالاند القديمة

ملخص: تحول الباحثون في جامعة برينستون إلى قشر بيض النعام لدراسة تاريخ المناخ في ناماكوالاند، وهي منطقة قاحلة في جنوب غرب أفريقيا. ومن خلال تحليل نظائر النيتروجين في أجزاء من قشر البيض القديم الذي تم جمعه في موقع أثري، تأكد العلماء من أن المنطقة شهدت ظروفًا أكثر رطوبة قبل نهاية الفترة الجليدية الأخيرة منذ حوالي 11,700 عام. يمكن أن توفر هذه البيانات رؤى قيمة حول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على أنماط هطول الأمطار في المستقبل.

من خلال المطر وقشور البيض: كشف الماضي

شكلت ندرة بيانات المناخ القديم الرصدية في الجنوب الأفريقي تحديًا أمام العلماء الذين يدرسون تاريخ المناخ في المنطقة. يقدم قشر بيض النعام، الموجود بشكل شائع في ناماكوالاند، مصدرًا فريدًا للمعلومات التي يمكن أن تسد هذه الفجوة. وكانت قشور البيض هذه بمثابة مستودع للمعلومات المناخية، مما يوفر سجلات قيمة لهطول الأمطار في الماضي.

تعاون باحثون من جامعة برينستون مع علماء الآثار الذين يدرسون موقع مستوطنة بشرية قديمة تسمى Spitzkloof A في شمال ناماكوالاند. العشرات من شظايا قشر بيض النعام الصغيرة، التي يتراوح عمرها بين 17,000 إلى 51,000 سنة، تم تأريخها بالكربون وتم جمعها من الموقع.

وباستخدام تحليل نظائر النيتروجين، قام الفريق بقياس نسبة نظائر النيتروجين في شظايا قشر البيض. هذه النسبة، المعروفة باسم δ15N، يمكن أن تشير إلى التغيرات في أنماط هطول الأمطار. تشير قيم δ15N الأعلى إلى ظروف أكثر جفافًا، بينما تشير القيم المنخفضة إلى ظروف أكثر رطوبة. من خلال تحليل أجزاء متعددة من قشر البيض من مختلف الأعمار، تمكن الباحثون من إنشاء جدول زمني لهطول الأمطار السابق في ناماكوالاند.

أوقات أكثر رطوبة من الماضي

وكشفت النتائج أن متوسط ​​هطول الأمطار السنوي أثناء تكوين قشر البيض بلغ حوالي 175 ملم سنويا، وهو أعلى بمقدار 1.6-3.5 مرة من مستويات هطول الأمطار الحالية في المنطقة. في حين كان هناك تباين كبير في كميات الأمطار المحسوبة، أشارت العينات الأحدث إلى زيادة في هطول الأمطار قرب نهاية الفترة الجليدية الأخيرة، مع احتمال وصول هطول الأمطار إلى 300 ملم سنويًا.

التغلب على التحديات وآفاق المستقبل

على الرغم من أن دراسة قشر البيض الفردي يمكن أن تؤدي إلى التباين، إلا أنها يمكن أن تلقي الضوء أيضًا على استقرار الظروف المناخية خلال فترات محددة. وللتغلب على هذه التحديات، ركز فريق البحث على قياس نسب نظائر النيتروجين في أكسيد النيتروز (N2O)، الأمر الذي يتطلب عينات أصغر بكثير من قشر البيض مقارنة بالطرق السابقة. وهذا يفتح إمكانية تحليل المزيد من العينات من المواقع الأثرية الأخرى التي تحتوي على شظايا قذائف صغيرة وفيرة.

ويخطط الباحثون لإجراء مزيد من التحليل للعينات من Spitzkloof A والمواقع القديمة الإضافية في Namaqualand لتحسين تحليلهم وتوسيع الجدول الزمني لهطول الأمطار في المنطقة. ومن الممكن تطبيق نهجهم المبتكر على المواقع الأثرية الأخرى حيث تندر قطع القواقع الكبيرة ولكن الشظايا الصغيرة متوفرة بكثرة.

إن فهم مناخ ناماكوالاند الماضي من خلال قشر بيض النعام يوفر رؤى قيمة حول كيفية استجابة المنطقة لتغير المناخ في الماضي. يمكن لهذه المعرفة أن تساعد العلماء وصانعي السياسات على توقع التغييرات المستقبلية المحتملة في أنماط هطول الأمطار والاستعداد لها.