دراسة اختراق Optibrium في التنبؤ باستقلاب الأدوية

نشرت شركة Optibrium، الشركة الرائدة في مجال تطوير البرمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، مؤخرًا دراسة رائدة في مجلة Xenobiotica. تقدم الدراسة طريقة جديدة تعمل بشكل كبير على تحسين التنبؤ بطرق التمثيل الغذائي والأيضات في الاكتشاف المبكر للأدوية.

يعد التنبؤ الدقيق باستقلاب الدواء أمرًا بالغ الأهمية في منع فشل مرشح الدواء في المرحلة المتأخرة وسحب الأدوية المعتمدة. ومن خلال التنبؤ الدقيق بالمسارات السائدة لعملية التمثيل الغذائي في مرحلة مبكرة، يمكن تحسين فرص نجاح الدواء بشكل كبير.

تبدأ الدراسة بوصف التطوير والتحقق من صحة نموذج WhatEnzymeTM المبتكر الخاص بشركة Optibrium. يتنبأ هذا النموذج بنجاح بعائلات الإنزيمات التي من المرجح أن تقوم باستقلاب الدواء المرشح. بالإضافة إلى ذلك، تجمع شركة Optibrium بين هذا النموذج الجديد ونماذجها المنشورة سابقًا، بما في ذلك نماذج الانتقائية الإقليمية للإنزيمات الرئيسية لاستقلاب الدواء في المرحلة الأولى والثانية. تستخدم هذه النماذج عمليات المحاكاة الميكانيكية الكمومية وطرق التعلم الآلي للتنبؤ بمواقع التمثيل الغذائي والأيضات الناتجة. نموذج مهم آخر، وهو نموذج WhatP450، يتنبأ بالأشكال الإسوية السيتوكروم P450 المحددة المسؤولة عن استقلاب المركب.

باستخدام مخرجات النموذج المجمعة هذه، يقدم Optibrium طريقة جديدة لتحديد المسارات الأكثر احتمالية لعملية التمثيل الغذائي والأيضات المقابلة التي يمكن ملاحظتها تجريبيًا. توضح الدراسة أن هذه الطريقة تظهر حساسية عالية في تحديد المستقلبات المبلغ عنها وتوفر دقة أعلى مقارنة بالطرق البديلة للتنبؤ بملامح المستقلبات في الجسم الحي. يسمح هذا التقدم للباحثين بتحديد المركبات ذات الاستقرار الأيضي المحسن وملفات السلامة المحسنة، مما يعزز وحدة StarDrop Metabolism التي أطلقتها Optibrium مؤخرًا.

الدكتور ماريو أورين، العالم الرئيسي في Optibrium، يعرب عن حماسه لنتائج الدراسة. ويشير إلى أن "دراستنا الأخيرة تمثل ست سنوات من الأبحاث المركزة، مما أدى إلى نموذج عملي يمكّن المستخدمين من التنبؤ بالمسارات الأيضية لمجموعة واسعة من المركبات الشبيهة بالعقاقير. ومن خلال مجموعات البيانات المنسقة بعناية ونهجنا المميز لإمكانية الوصول إلى التفاعل، قمنا بتطوير نماذج انتقائية جغرافية دقيقة خاصة بالإيزوفورم لعائلات إنزيمات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية الحيوية.

يمثل نشر هذه الدراسة علامة بارزة في مجال اكتشاف الأدوية، حيث يوفر للباحثين أداة قوية للتنبؤ باستقلاب الدواء. تقدم طريقة Optibrium المتطورة رؤى جديدة وحلولًا مبتكرة يمكن أن تحدث ثورة في كفاءة ومعدلات نجاح تطوير الأدوية.

لمزيد من المعلومات حول Optibrium أو وحدة StarDrop Metabolism، يمكنك زيارة موقعهم على الويب على https://optibrium.com/project/metabolism-module/، أو الاتصال بـ [email protected]، أو الاتصال بـ +44 1223 815900.