أدلة جديدة تشير إلى انهيار وشيك للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا باستخدام الحمض النووي للأخطبوط للكشف عن انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) خلال الفترة الجليدية الأخيرة منذ حوالي 120,000 ألف عام. وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة لأنها شهدت درجات حرارة عالمية مماثلة لتلك التي نشهدها اليوم. يكشف التحليل، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Science، أن مجموعات معزولة من الأخطبوطات تزاوجت بحرية منذ حوالي 125,000 عام، مما يشير إلى وجود ممر خالٍ من الجليد. تثير هذه النتائج مخاوف من أن نظام WAIS أقرب بكثير إلى الانهيار مما كان مقدرا سابقا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر يتراوح بين 3.3 إلى 5 أمتار على المدى الطويل إذا لم يقتصر الاحتباس الحراري على هدف 1.5 درجة مئوية المبين في التقرير. اتفاق باريس.

ولإجراء أبحاثهم، ركز العلماء على المعلومات الوراثية لأخطبوط توركيت. ولاحظوا أن هذا النوع، الذي يبلغ عمره حوالي 12 عامًا وظهر قبل أربعة ملايين سنة، يمكن العثور عليه في جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية بأكملها. تضع الأخطبوطات بيضًا كبيرًا في قاع البحر، مما يتطلب جهدًا كبيرًا من الوالدين لضمان فقسها. يحد هذا السلوك من قدرتهم على السفر لمسافات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التيارات البحرية الدائرية تحد من حركتها في بعض البيئات الحديثة.

من خلال مقارنة الملامح الجينية لأخطبوط توركيت في بحار ويدل وأموندسن وروس، أنشأ فريق البحث اتصالًا وراثيًا يعود تاريخه إلى العصر الجليدي الأخير. وكشف التحليل أن WAIS انهار في نقطتين منفصلتين في التاريخ: الأولى خلال فترة منتصف العصر البليوسيني منذ حوالي 3 إلى 3.5 مليون سنة، ثم خلال فترة العصر الجليدي الأخير منذ حوالي 129,000 إلى 116,000 سنة. والجدير بالذكر أن الفترة بين الجليدية الأخيرة تزامنت مع زيادة في درجات الحرارة العالمية بنحو 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية سالي لاو من جامعة جيمس كوك في أستراليا: "تقدم هذه الدراسة دليلاً ملموسًا على أن نظام WAIS انهار عندما كانت درجات الحرارة العالمية مماثلة للمستويات الحالية، مما يشير إلى أن نقطة التحول للانهيار المستقبلي تقترب بسرعة". ويعزو المؤلفون الارتفاع الحالي في درجات الحرارة العالمية، والذي وصل إلى 1.2 درجة مئوية منذ أواخر القرن الثامن عشر، إلى الأنشطة البشرية في المقام الأول مثل حرق الوقود الأحفوري.

تعتبر الآثار المترتبة على هذا البحث حاسمة لفهم العواقب المحتملة لتغير المناخ. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة ومنع المزيد من الانهيار، فإن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي يمكن أن تسبب ارتفاعًا مدمرًا في مستوى سطح البحر في المستقبل القريب.