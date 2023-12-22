الحمض النووي للأخطبوط يوفر أدلة على انهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي في الماضي

يشير بحث جديد أجراه علماء أستراليون ونيوزيلنديون إلى أن الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي انهارت منذ حوالي 120,000 ألف عام، في ظل ظروف تعكس يومنا هذا. ركزت الدراسة على الارتباط الوراثي لأخطبوط توركيت في المحيط الجنوبي، والذي كشف عن ارتباطه بالفترة الجليدية الأخيرة، التي تتميز بمناخات أكثر دفئًا، وارتفاع مستويات سطح البحر، وصفائح جليدية أصغر.

وتساهم النتائج، التي نشرت في مجلة ساينس، في الجدل الدائر حول ما إذا كانت الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) قد انهارت خلال تلك الفترة. وأوضح قائد الدراسة جان ستروجنيل من جامعة جيمس كوك الأسترالية: "لن يكون هذا الاتصال الجيني ممكنًا إلا إذا حدث انهيار كامل لـ WAIS خلال العصر الجليدي الأخير".

ووجد الباحثون أدلة على أن الفتحات الموجودة في الغطاء الجليدي سمحت للأخطبوطات بالسفر عبر بحار ويدل وأموندسن وروس الحالية، مما أدى إلى تبادل المواد الوراثية بين السكان. وأضاف ستروجنيل: "إن فهم كيفية تكوين نظام WAIS في الماضي القريب عندما كانت درجات الحرارة العالمية مماثلة لليوم سيساعدنا على تحسين توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي في المستقبل".

واتسمت الفترة بين الجليدية الأخيرة بمتوسط ​​درجات حرارة عالمية كانت أعلى بنحو 0.5 إلى 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة، مع ارتفاع مستويات سطح البحر بمقدار 5 إلى 10 أمتار مقارنة باليوم. ومع ذلك، فإن أهمية نظام WAIS تكمن في مساهمته في الارتفاع الحالي لمستوى سطح البحر العالمي. ومن المحتمل أن يؤدي الانهيار الكامل للغطاء الجليدي إلى رفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 3 إلى 5 أمتار.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية دراسة الظروف المناخية الماضية لتعزيز فهمنا لتغير المناخ الحالي والمستقبلي. من خلال التحقيق في الاتصال الجيني في الأخطبوطات، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول كيفية تصرف الصفائح الجليدية في الماضي في ظل ظروف درجات حرارة مماثلة. يمكن لمثل هذه المعرفة أن توفر توقعات أكثر دقة لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل وتساعدنا على التخفيف من آثاره.