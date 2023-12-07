زخات نيزكية نادرة تضيء سماء نيوزيلندا

من المقرر أن تتساقط زخات الشهب المرتقبة في سماء نيوزيلندا مساء الثلاثاء. ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث الاستثنائي مختلفًا عن أي حدث آخر، وفقًا للبروفيسور جيمس سكوت، عالم الجيولوجيا في جامعة أوتاجو. ويرتبط هذا التساقط بمرور المذنب 46P، الذي أطلق كمية كبيرة من الحطام بعد اقترابه من كوكب المشتري في عام 1972. وسيعترض هذا الحطام الآن مدار الأرض، مما يوفر عرضًا مذهلاً يمكن رؤيته لمدة تتراوح بين أربع إلى خمس ساعات.

وفي حين أن زخات الشهب تحدث سنويا عندما يتقاطع مدار الأرض مع حطام المذنبات والكويكبات، فإن اكتشاف نيزك جديد أمر نادر. وقد تم توثيق بعض زخات الشهب، مثل مذنب هالي، منذ آلاف السنين. ومع ذلك، فإن الدش القادم فريد من نوعه لأنه الأول المرتبط بالجسم القريب من الأرض Wirtanen.

يتزامن مع وابل الشهب في ويرتانين حدث بارز آخر يُعرف باسم Geminids، والذي سيبدو وكأنه ينشأ من اتجاه مختلف في سماء الليل. إذا سمحت الظروف الجوية، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا رؤية الشهب خلال هذا المشهد السماوي. النيازك، وهي عبارة عن قطع من الحطام بحجم حبة البازلاء، تسخن وتتبخر عند دخول الغلاف الجوي للأرض، مما يخلق مسارًا متوهجًا يُرى عادة أثناء زخات الشهب.

تشكل النيازك الأكبر حجمًا، والمعروفة باسم الكرات النارية، مشهدًا مختلفًا. وتسقط قطع الحطام هذه، التي يصل وزنها إلى عدة كيلوغرامات، بالقرب من الأرض ويمكن ملاحظتها أثناء مرورها عبر عملية تسمى الطيران المظلم. ستقوم Fireballs Aotearoa، وهي شبكة علمية للمواطنين تتكون من أكثر من 100 كاميرا في جميع أنحاء نيوزيلندا، بالتقاط لقطات من زخات الشهب. هدف الشبكة هو تتبع النيازك التي قد تهبط في البلاد والمساهمة في البحث العلمي.

وفي حين أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بتساقط الشهب، يؤكد البروفيسور سكوت أنه في الليالي الصافية، يجب أن يكون المشاهدون الذين يستلقون على ظهورهم ويحدقون في السماء قادرين على مشاهدة الشهب. يوفر هذا الحدث للباحثين رؤى قيمة حول طبيعة المذنبات والكويكبات، مما يزيد في نهاية المطاف فهمنا للتأثيرات المستقبلية المحتملة على الأرض. للاستمتاع الكامل بهذا العرض السماوي، يوصى بإيجاد موقع بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة، حيث كلما كانت السماء داكنة، كلما كان العرض أكثر سحرًا.