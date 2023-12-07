الطيور البحرية: حلفاء غير متوقعين في تعزيز انتعاش الشعاب المرجانية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة لانكستر عن وجود علاقة مفاجئة بين الطيور البحرية وانتعاش الشعاب المرجانية الاستوائية. وبينما تستمر وتيرة الاحتباس الحراري بلا هوادة في تهديد هذه النظم البيئية الهشة، يبدو أن الطيور البحرية قد تحمل المفتاح إلى انتعاشها.

ركزت الدراسة على Acropora، وهو نوع مهم من المرجان الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أعداد الأسماك ونمو الشعاب المرجانية بشكل عام. اكتشف الباحثون أن الشعاب المرجانية الواقعة بالقرب من الجزر التي تسكنها الطيور البحرية أظهرت أوقات تعافي أسرع بكثير بعد أحداث التبييض مقارنة بالشعاب المرجانية التي لا تحتوي على طيور بحرية.

وفي الواقع، أدى وجود الطيور البحرية بالقرب من الشعاب المرجانية الاستوائية إلى زيادة معدلات نمو المرجان بأكثر من ضعف معدل نمو الشعاب المرجانية التي لا تحتوي على مستعمرات للطيور البحرية. وهذه معلومات مهمة بالنظر إلى التكرار المتزايد لأحداث التبييض الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة البحر، والتي غالبا ما تؤدي إلى موت المرجان على نطاق واسع.

إن الانتعاش المتسارع الذي لوحظ بالقرب من مستعمرات الطيور البحرية يمكن أن يعني الفرق بين بقاء الشعاب المرجانية وزوالها في مواجهة تغير المناخ. ومع حدوث أحداث التبييض بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى، فإن قدرة هذه الشعاب المرجانية على الارتداد بسرعة تعد أمرًا بالغ الأهمية.

إذًا، كيف تساهم الطيور البحرية في استعادة الشعاب المرجانية؟ الجواب يكمن في ذرقهم الغني بالمغذيات. تعود الطيور البحرية التي تتغذى على الأسماك في المحيط المفتوح إلى الجزر لتستقر، تاركة وراءها ذرق الطائر الغني بالنيتروجين والفوسفور. عندما يتم غسل ذرق الطائر في البحر، فإنه يقوم بتخصيب المرجان والأنواع البحرية الأخرى، مما يوفر العناصر الغذائية الأساسية للنمو.

يوضح المؤلف الرئيسي كيسي بنكويت، خبير الأحياء البحرية في جامعة لانكستر: "تظهر نتائجنا بوضوح أن العناصر الغذائية المشتقة من الطيور البحرية تدفع بشكل مباشر معدلات نمو أسرع للشعاب المرجانية ومعدلات تعافي أسرع في مرجان أكروبورا".

ولتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، أجرى فريق البحث دراستهم في أرخبيل نائي في المحيط الهندي، حيث قارنوا الشعاب المرجانية القريبة من الجزر المأهولة بالطيور البحرية بتلك القريبة من الجزر الموبوءة بالفئران، مما يؤثر سلبًا على أعداد الطيور البحرية. كما أجروا نهجًا تجريبيًا، حيث قاموا بزراعة الشعاب المرجانية في Acropora بين الجزر، مما أكد بشكل أكبر على أهمية وجود الطيور البحرية في إثراء المغذيات وتعزيز نمو المرجان.

مع انخفاض متوسط ​​الوقت بين أحداث التبييض المتعاقبة بشكل كبير، فإن أوقات التعافي الأقصر التي لوحظت بالقرب من مستعمرات الطيور البحرية لها أهمية حاسمة. حتى التخفيضات الصغيرة في أوقات التعافي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الغطاء المرجاني على المدى القصير.

لا تقدم هذه الدراسة حلاً طبيعيًا لتعزيز مرونة المرجان فحسب، بل تؤكد أيضًا على الترابط بين النظم البيئية والتأثيرات الأوسع لجهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. ومن خلال التعرف على الحلفاء غير المتوقعين الموجودين في الطيور البحرية، لدينا القدرة على حماية واستعادة الشعاب المرجانية الرائعة التي تثري كوكبنا.