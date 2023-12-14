مدينة برامبتون تتلقى طلبًا لإجراء تغييرات في استخدام الأراضي

تلقت مدينة برامبتون في أونتاريو، كندا، مؤخرًا طلبًا لإجراء تغييرات في استخدام الأراضي من شركة Glenshore Investments Inc./MHBC Planning Urban Design and Landscape Architecture. يهدف التطبيق إلى إزالة أراضي معينة من الخطة الثانوية 41 (أ) من خلال تعديل الخطة الرسمية وإعادة تقسيم منشأة مقترحة لإدارة مياه الأمطار من السهول الفيضية إلى منطقة الأعمال الصناعية.

يهدف مرفق إدارة مياه الأمطار، والذي يعد جزءًا من مسودة خطة التقسيم المشروطة المعتمدة، إلى الاحتفاظ بوظيفته الحالية. ستقوم المدينة الآن بمعالجة الطلب وفقًا لقانون التخطيط، وقد بدأت بالفعل في تعميم الطلب على إدارات المدينة والوكالات العامة ذات الصلة للمراجعة الفنية.

والجدير بالذكر أن أي قرار من قبل مجلس المدينة بشأن الموافقة على هذا الطلب لن يتم اتخاذه إلا بعد عقد اجتماع عام، وفقًا لما يقتضيه قانون التخطيط. ستصدر المدينة أيضًا إشعارًا للاجتماع العام في المستقبل، مما يسمح للمقيمين بتقديم تعليقاتهم على الطلب.

من المهم التأكيد على أن استلام الطلب الكامل لا يشير إلى موقف المدينة فيما يتعلق بدعم أو معارضة التغييرات المقترحة.

تم اعتبار هذا الطلب كاملاً وفقًا لقانون التخطيط في 22 نوفمبر 2023، كما هو مذكور في المادة 22 (6.1) والقسم 34 (10.4) والقسم 51 (19.1) من القانون.

تواصل مدينة برامبتون إعطاء الأولوية للتخطيط الحضري الفعال والتنمية مع الأخذ في الاعتبار آراء المجتمع والالتزام بالعمليات القانونية المبينة في قانون التخطيط. يمكن للمقيمين وأصحاب المصلحة توقع المزيد من التحديثات حول هذا التطبيق أثناء تقدمه خلال مراحل المراجعة واتخاذ القرار.