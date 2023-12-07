دراسة جديدة تكشف عن تباين في فقدان الطاقة النفاثة داخل بلازما كوارك-غلوون

سلطت دراسة حديثة أجراها علماء في مصادم الهادرونات الكبير الضوء على التفاعلات المعقدة بين الكواركات النشطة والغلوونات وبلازما كوارك غلوون (QGP). تشير النتائج إلى أن الطائرات ذات البنى التحتية المختلفة تواجه مستويات متفاوتة من فقدان الطاقة أثناء عبورها لبرنامج QGP.

باستخدام بيانات الاصطدام التي تم جمعها بواسطة تجربة ATLAS، تمكن الباحثون من قياس فقدان الطاقة للنفاثات ذات الهياكل الضيقة والواسعة داخل QGP. توفر النتائج أدلة حاسمة تؤكد فرضية فك الترابط، والتي تقترح أن الطائرات ذات زوايا الفتح الأوسع تفقد المزيد من الطاقة بطريقة "غير متماسكة" مقارنة بالطائرات الضيقة.

ولإنجاز هذا التحليل، استخدم العلماء خوارزمية تجمع المعلومات من أجهزة كشف فرعية مختلفة في كاشف ATLAS، مما يسمح بفهم دقيق للبنية الداخلية للنفاثات في البيئة الكثيفة لاصطدامات الأيونات الثقيلة. يشير البحث إلى أن زاوية فتح الطائرة النفاثة تعمل كعامل مهم في تحديد مدى فقدان الطاقة داخل QGP.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن برنامج QGP لا يقوم بتعديل البنية التحتية الصلبة للطائرة التي تمر عبره، ولكنه بدلاً من ذلك يقوم بشكل تفضيلي بقمع النفاثات ذات الهياكل الأساسية الأوسع. يسلط هذا الجانب من النتائج الضوء على أهمية الزاوية الحرجة في الانقسام الصعب الأول للنفث، وبعدها يحدث فقدان الطاقة بشكل مستقل عن بواعث منفصلة.

تساهم نتائج الدراسة برؤى قيمة لفهم خصائص وسلوك بلازما الكوارك-غلوون. ومن خلال إعادة خلق الظروف القاسية المشابهة لتلك التي أعقبت الانفجار الكبير مباشرة، يمكن للعلماء الحصول على فهم أعمق للمراحل المبكرة للكون. من المرجح أن تساعد نتائج هذا البحث في تحقيق المزيد من التقدم في مجال الفيزياء النووية وفهمنا للقوى الأساسية التي تحكم عالمنا.