أدلة جديدة تتحدى نظرية الكويكب كسبب لانقراض الديناصورات

لسنوات، أرجع العلماء انقراض الديناصورات إلى اصطدام كويكب كارثي. ومع ذلك، فقد قدمت الأبحاث الحديثة أدلة دامغة تشير إلى أن الكويكبات ربما لعبت دورًا بسيطًا فقط في حدث الانقراض الجماعي الذي قضى على هذه المخلوقات القديمة.

ووفقا لدراسة أجراها فريق دولي من الباحثين، فإن الأرض كانت تشهد بالفعل تغيرات كبيرة قبل اصطدام الكويكب بها قبل نحو 66 مليون سنة. ويكشف التحليل أن المستويات المرتفعة من الكبريت في الغلاف الجوي كانت مؤشرا على أزمة بيئية وشيكة.

وكانت الدراسات السابقة قد استبعدت توقيت النشاط البركاني كعامل في انقراض الديناصورات. ومع ذلك، فقد اقترحت التحقيقات الأحدث وجود علاقة قوية بين الانفجارات البركانية والاضطرابات المناخية.

ويشير الباحثون، بقيادة عالمة الجيولوجيا بجامعة أوسلو سارة كاليجارو، إلى أن انبعاثات الكبريت البركانية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض متكرر في درجات الحرارة على نطاق عالمي. تتحدى النتائج التي توصل إليها الفريق فكرة أن تأثير الكويكب كان المسؤول الوحيد عن انقراض الديناصورات.

وركزت الدراسة على ديكان ترابس، وهي منطقة بركانية ضخمة تقع في غرب الهند. ومن خلال فحص الصخور من هذه المنطقة واستخدام تقنية جديدة لقياس تركيزات الكبريت، لاحظ الباحثون انبعاثات الكبريت المستمرة التي يمكن أن تغير مناخ الأرض بشكل كبير.

ارتبطت الكمية الهائلة من الصخور المنصهرة المنبعثة من مصائد ديكان، والتي تبلغ حوالي مليون كيلومتر مكعب، بتكوين الكبريت عالي التركيز. ومع تصلب الحمم البركانية، دخل الكبريت ببطء إلى الغلاف الجوي، مما قد يتسبب في نوبات من زيادة درجة الحرارة العالمية بما يصل إلى 10 درجات مئوية خلال فترة 100,000 عام قبل اصطدام الكويكب.

تلقي هذه النتائج ضوءًا جديدًا على الظروف التي كانت موجودة قبل حدث الانقراض. يقول دون بيكر، عالم الكيمياء الجيولوجية بجامعة ماكجيل: "يوضح بحثنا أن الظروف المناخية كانت غير مستقرة بشكل شبه مؤكد، مع فصول شتاء بركانية متكررة كان من الممكن أن تستمر لعقود، قبل انقراض الديناصورات. وكان من شأن عدم الاستقرار هذا أن يجعل الحياة صعبة على جميع النباتات والحيوانات ويمهد الطريق لحدث انقراض الديناصورات.

أسئلة وأجوبة

ما هي النظرية الحالية حول انقراض الديناصورات؟

وترجع النظرية السائدة انقراض الديناصورات إلى اصطدام كويكب كبير قبل نحو 66 مليون سنة.

ما هي الأدلة الجديدة التي تتحدى نظرية الكويكب؟

حددت دراسة حديثة مستويات عالية من الكبريت في الغلاف الجوي قبل اصطدام الكويكب، مما يشير إلى دور مهم للنشاط البركاني في حدث الانقراض الجماعي.

ما علاقة البراكين بانقراض الديناصورات؟

يشير البحث إلى أن الانفجارات البركانية المتكررة أدت إلى انبعاثات الكبريت، مما تسبب في انخفاض عالمي في درجات الحرارة مما قد يجعل بقاء النباتات والحيوانات صعبًا، مما أدى في النهاية إلى انقراض الديناصورات.

لماذا تم استبعاد النشاط البركاني سابقًا باعتباره عاملاً مهمًا؟

واعتبرت الدراسات السابقة أن توقيت النشاط البركاني مبكر جدًا بحيث لا يمكن ربطه بانقراض الديناصورات. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث الحديثة أن توقيت الأحداث البركانية ربما كان أقرب إلى حدث الانقراض مما كان يعتقد سابقًا.

ما هو الدور الذي لعبته مصائد ديكان في البحث؟

تم فحص مصائد ديكان، وهي منطقة بركانية كبيرة في غرب الهند، لفهم تأثير انبعاثات الكبريت المستمرة على مناخ الأرض وأهميتها المحتملة في انقراض الديناصورات.