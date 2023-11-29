الأضواء الشمالية: مشهد نادر وساحر

الأضواء الشمالية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، هي ظاهرة آسرة ومراوغة تزين سماءنا ليلاً. بالنسبة لأولئك المحظوظين الذين شهدوا هذا المشهد، فهي تجربة تترك بصمة لا تمحى في ذاكرتهم. في حين أن فرصة رؤية الأضواء الشمالية غالبًا ما تنتهي بخيبة الأمل، إلا أن هناك فرصة فريدة تلوح في الأفق لأجزاء من نيو إنجلاند.

ما الذي يسبب ظهور الأضواء الشمالية؟ في الآونة الأخيرة، أدى التوهج الشمسي إلى حدوث ثلاث "انبعاثات جماعية إكليلية" منفصلة على سطح الشمس، مما أدى إلى تشكيل "هالة CME" نادرة. تتضمن هذه المقذوفات طرد جسيمات مشحونة من الشمس بسرعات مذهلة تبلغ حوالي 2,000 ميل في الثانية. وجاء آخر قذف، والذي حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، من بقعة شمسية تواجه الأرض مباشرة. ويتوقع العلماء حدوث "عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة" محتملة عندما تصل هذه الجسيمات إلى كوكبنا.

في حين أنه من الصعب التنبؤ بكثافة الحدث الشفقي قبل أيام، فإن حدوث قذفات متعددة يشير إلى احتمال وجود "CME أكلة لحوم البشر". تتضمن هذه الظاهرة ابتلاع موجة كبيرة واندماجها مع موجات أصغر، مما يزيد من فرصة وقوع حدث أكثر أهمية. يمكن أن تؤدي مثل هذه النتيجة إلى عاصفة مغنطيسية أرضية من فئة G3 أو G4 - وهو حدث نادر مقارنة بالأحداث الأكثر شيوعًا G1 أو G2. تمثل عاصفة G3 أو G4 أفضل فرصة لمناطق خطوط العرض الوسطى، بما في ذلك نيو إنجلاند، لمشاهدة الأضواء الشمالية.

متى يمكننا أن نتوقع رؤية الأضواء الشمالية في نيو إنجلاند؟ ومن المتوقع أن تصل ذروة العاصفة إلى الأرض صباح الجمعة، مما يجعل ليلة الخميس هو الوقت الأمثل للمشاهدة. ومع ذلك، فإن احتمالات رؤية الأضواء الشمالية تظل منخفضة بالنسبة لمعظم الأفراد. ولزيادة فرصك، يوصي الخبراء بالبحث عن موقع بعيد عن مصادر الضوء الاصطناعي، مما يضمن رؤية خالية من العوائق للأفق الشمالي، ومواكبة التوقعات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي يسبب الأضواء الشمالية؟

ج: الأضواء الشمالية ناتجة عن جسيمات مشحونة من الشمس، والتي تتفاعل مع الغلاف الجوي للأرض وتخلق عروضًا مذهلة من الضوء.

س: ما هو أفضل وقت لرؤية الأضواء الشمالية؟

ج: تكون الأضواء الشمالية أكثر شيوعًا خلال فترات النشاط الشمسي المتزايد، مثل العواصف المغناطيسية الأرضية. يختلف أفضل وقت حسب موقعك والظروف المحددة.

س: هل أحتاج إلى معدات خاصة لرؤية الأضواء الشمالية؟

ج: في حين أنه من الممكن التقاط صور أو مقاطع فيديو أفضل باستخدام معدات الكاميرا الاحترافية، إلا أنه لا يزال بإمكان العين المجردة أن تشهد جمال الأضواء الشمالية.