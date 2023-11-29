بحث جديد: فهم العلاقة بين المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي

لقد انبهر الباحثون منذ فترة طويلة بالترابط بين السمات الفيزيائية للأرض والمجموعة المتنوعة من الكائنات الحية التي تعيش فيها. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature، يقترح العلماء نظرية رائدة تربط تطور التنوع البيولوجي بـ "نبضات" الرواسب التي تحركها المناظر الطبيعية الماضية.

يمكن إرجاع تاريخ هذا المفهوم إلى أوائل القرن التاسع عشر، عندما اكتشف العالم الألماني ألكسندر فون هومبولت لأول مرة فكرة أن المناظر الطبيعية تشكل مسار الحياة على كوكبنا. ورغم أن فهمنا لتطور التنوع البيولوجي قد تطور بشكل كبير منذ ذلك الحين، إلا أن العديد من الجوانب لا تزال غامضة. على سبيل المثال، لم نكتشف بعد سبب وجود فجوة قدرها 19 مليون سنة بين انفجار الحياة البحرية وتطور النباتات على الأرض.

لتسليط الضوء على هذه الأسئلة، أجرى الباحثون عمليات محاكاة حاسوبية مكثفة تعتمد على إعادة بناء المناخ والتكتونيات الماضية. وسمحت عمليات المحاكاة هذه، التي تعادل عشر سنوات من الوقت الحسابي، للعلماء بمراقبة تطور المناظر الطبيعية على مدى 540 مليون سنة ومقارنتها بعمليات إعادة بناء التنوع البيولوجي البحري والقاري.

ومن اللافت للنظر أن الدراسة كشفت عن وجود علاقة إيجابية بين الرواسب التي تحملها الأنهار إلى المحيطات وتنوع الحياة البحرية. لا تنقل الأنهار الرواسب فحسب، بل تنقل أيضًا العناصر الغذائية الحيوية، مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور، والتي تعتبر ضرورية للدورات البيولوجية التي تدعم جميع الكائنات الحية. وتبين أن الاختلافات في توصيل المغذيات النهرية على فترات زمنية جيولوجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنوع الحياة البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون علاقة رائعة بين حلقات الانقراض الجماعي في المحيطات والانخفاض الكبير في التدفق الرسوبي. ويشير هذا إلى أن نقص العناصر الغذائية يمكن أن يزعزع استقرار التنوع البيولوجي ويتركه عرضة لأحداث كارثية، مثل تأثيرات الكويكبات أو الانفجارات البركانية.

كما سلطت الدراسة الضوء على تأثير المناظر الطبيعية على التنوع النباتي. ومن خلال تحليل غطاء الرواسب ووعورة المناظر الطبيعية في القارات، حدد الباحثون وجود علاقة قوية بين هذه العوامل وتنوع الأنواع النباتية على مدى الـ 400 مليون سنة الماضية. وبما أن سطح الأرض أصبح تدريجياً مغطى بالتربة الغنية بالمغذيات التي ترسبها الأنهار، فقد تمكنت النباتات من التطور والتنوع، مما أدى إلى ظهور النباتات المزهرة منذ حوالي 100 مليون سنة.

تؤكد هذه النتائج على الدور الهام الذي تلعبه ديناميكيات المناظر الطبيعية في تشكيل تنوع الحياة على كوكبنا. تؤثر المناظر الطبيعية للأرض بشكل مباشر على الحد الأقصى لعدد الأنواع التي يمكن دعمها في كل من النظم البيئية البرية والبحرية. يساهم هذا البحث في فهمنا لكيفية تطور الجلد الحي للأرض بمرور الوقت ويوفر رؤى قيمة حول العوامل التي تحرك التنوع البيولوجي على كوكبنا.

الأسئلة المتكررة

س: ما هي النتيجة الرئيسية للبحث؟

ج: إن النتيجة الرئيسية للبحث هي العلاقة القوية بين "نبضات" الرواسب التي تحركها المناظر الطبيعية وتطور التنوع البيولوجي وتنوعه، في كل من النظم البيئية البحرية والبرية.

س: كيف أجريت عمليات المحاكاة؟

ج: تم إجراء عمليات المحاكاة باستخدام عمليات إعادة بناء المناخ والتكتونيات الماضية، مما يسمح للباحثين بمراقبة تطور المناظر الطبيعية على مدى 540 مليون سنة ومقارنتها مع عمليات إعادة بناء التنوع البيولوجي البحري والقاري.

س: ما أهمية توصيل المغذيات عن طريق الأنهار؟

ج: يلعب توصيل المغذيات عن طريق الأنهار، بما في ذلك الكربون والنيتروجين والفوسفور، دورًا حيويًا في الدورات البيولوجية التي تدعم جميع الكائنات الحية. وتبين أن الاختلافات في توصيل المغذيات النهرية على فترات زمنية جيولوجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنوع الحياة البحرية.

س: كيف تؤثر المناظر الطبيعية على التنوع النباتي؟

ج: تؤثر المناظر الطبيعية على التنوع النباتي من خلال توفير غطاء الرواسب ووعورة المناظر الطبيعية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة القارة على دعم الأنواع النباتية المتنوعة. وبما أن سطح الأرض أصبح مغطى بالتربة الغنية بالمغذيات التي ترسبتها الأنهار، فقد تمكنت النباتات من التطور والتنوع، مما أدى إلى ظهور النباتات المزهرة.

س: ماذا يخبرنا هذا البحث عن العلاقة بين المناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي؟

ج: يسلط هذا البحث الضوء على الدور الهام الذي تلعبه ديناميكيات المناظر الطبيعية في تشكيل تنوع الحياة على كوكبنا. تحدد المناظر الطبيعية للأرض الحد الأقصى لعدد الأنواع المختلفة التي يمكن دعمها في أي لحظة، مما يؤكد على الترابط بين السمات الفيزيائية للأرض والنظم البيئية التي تدعمها.