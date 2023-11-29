رؤى جديدة في ديناميات بلازما الليثيوم في التحليل الطيفي للانهيار الناجم عن الليزر

حقق العلماء في معهد أبحاث في موسكو، روسيا، تقدمًا كبيرًا في فهم سلوك بلازما الليثيوم في التحليل الطيفي الناجم عن الليزر (LIBS). تم نشر النتائج التي توصلوا إليها، والتي تقدم رؤى جديدة حول ديناميكيات هذه البلازما، مؤخرًا في المجلة المرموقة Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy.

LIBS هي تقنية مستخدمة على نطاق واسع لتحليل المواد، وتتضمن تشعيع سطح المادة بنبضة ليزر، مما يؤدي إلى تأين المادة وانبعاث إشعاع البلازما. وقد تم تطبيق هذه التقنية في مجالات مختلفة، بما في ذلك دراسة البلازما في مفاعلات التوكاماك، وهي الأجهزة التي تستخدم المجالات المغناطيسية لحصر البلازما في تجارب الاندماج.

طور الباحثون نموذجًا هجينًا باستخدام برامج محاكاة متقدمة، بما في ذلك كود 3DLINE، لوصف تكوين بلازما الليثيوم وتوسعها وإشعاعها بدقة. على عكس النماذج السابقة، يتطلب النهج الجديد الحد الأدنى من المعلمات الحرة، بصرف النظر عن خصائص نبض الليزر. وقد تحقق العلماء من صحة نموذجهم من خلال سلسلة من تجارب LIBS التي أجريت باستخدام جهاز كبير أحادي اللون.

ومن بين النتائج الملحوظة التي توصلت إليها الدراسة هو الكشف عن إمكانية انتهاك شروط الشفافية الخاصة ببلازما الليثيوم بسهولة. عادةً، تمتص بلازما Li LIBS ما يصل إلى 97% من إشعاع خط 671 نانومتر (Li I). ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن خطوطًا معينة، مثل خطوط 548 نانومتر (Li II) و610 نانومتر (Li I)، كانت أقل تأثرًا بالامتصاص، خاصة عندما تم تركيز شعاع الليزر بدقة على السطح.

يمكن أن يكون لهذه الأفكار الجديدة آثار عملية على تطبيقات LIBS المستقبلية التي تتضمن الأسطح المطلية بالليثيوم. من خلال فهم سلوك بلازما الليثيوم بشكل أكثر دقة، يمكن للباحثين والمهندسين تحسين عملية التوصيف وتعزيز أداء LIBS في المجالات التكنولوجية المختلفة.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هو التحليل الطيفي للانهيار الناتج عن الليزر (LIBS)؟

LIBS هي تقنية لتحليل المواد تتضمن تشعيع سطح المادة بنبضة ليزر لتكوين بلازما، والتي تنبعث منها إشعاعات يمكن تحليلها باستخدام مقياس الطيف.

2. ما هو مفاعل توكاماك؟

التوكاماك هو جهاز يستخدم المجالات المغناطيسية لحصر البلازما من أجل تحقيق الظروف المطلوبة للاندماج النووي.

3. كيف درس العلماء بلازما الليثيوم؟

استخدم العلماء نموذجًا هجينًا يتضمن كود 3DLINE لمحاكاة تكوين وتوسع وإشعاع بلازما الليثيوم. كما أجروا تجارب LIBS باستخدام جهاز أحادي اللون.

4. ما هي النتائج الرئيسية للدراسة؟

وكشفت الدراسة أن شروط الشفافية لبلازما الليثيوم يمكن انتهاكها بسهولة، حيث تظهر خطوط طيفية مختلفة درجات متفاوتة من الامتصاص. أدى التركيز الأكثر وضوحًا لشعاع الليزر على السطح إلى بلازما أكثر شفافية.

5. كيف يمكن أن تكون هذه النتائج مفيدة؟

يمكن أن تساعد النتائج الباحثين والمهندسين على تحسين توصيف الأسطح المطلية بالليثيوم باستخدام LIBS، مما يؤدي إلى تحسين الأداء في التطبيقات المختلفة التي تتضمن مواد الليثيوم.