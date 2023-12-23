يظهر بحث جديد أن تلوث المياه الجوفية هو مصدر مهم للتلوث في الحاجز المرجاني العظيم

كشفت دراسة حديثة أن تلوث المياه الجوفية هو مساهم رئيسي في التلوث الذي يعاني منه الحاجز المرجاني العظيم، مما يؤكد الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات تخفيف فعالة. في حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن ابيضاض المرجان الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب يشكل تهديدًا لأكبر هيكل حي في العالم، فإن هذا البحث يسلط الضوء على مصدر آخر للخطر - جريان النيتروجين من المزارع.

تقليديا، كان يعتقد أن معظم الملوثات تدخل في المقام الأول إلى نظام الشعاب المرجانية من خلال الأنهار. ومع ذلك، تشير الدراسة الجديدة إلى أن ما يقرب من ثلث النيتروجين غير العضوي المذاب وثلثي الفوسفور غير العضوي المذاب في مياه الشعاب المرجانية هو نتيجة لتلوث المياه الجوفية. كان من الممكن أن يحدث هذا التلوث دون أن يتم اكتشافه لعدة عقود.

يحذر المؤلف الرئيسي دوجلاس تيت، وهو خبير في كيمياء المياه الساحلية من جامعة ساوثرن كروس، من أن نطاق المشكلة قد يكون كبيرًا. ويمكن أن تنتقل الملوثات تدريجياً من المزارع إلى طبقات المياه الجوفية على مدى فترة طويلة قبل أن يتم إطلاقها في بحيرة الشعاب المرجانية، مما قد يسبب ضرراً كبيراً. يثير هذا الكشف مخاوف بشأن صحة واستدامة الحاجز المرجاني العظيم في المستقبل، وهو موطن أساسي لمختلف الأنواع البحرية ومساهم حاسم في الاقتصاد الأسترالي من خلال صيد الأسماك والسياحة.

وفي حين أن نتائج الدراسة محزنة، إلا أن هناك علامات إيجابية بالنسبة للشعاب المرجانية. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الغطاء المرجاني قد زاد بنسبة الثلث على الأقل في مناطق معينة من الشعاب المرجانية، مما يوفر الأمل في التعافي. ومع ذلك، يظل تحسين نوعية المياه أمرًا بالغ الأهمية لبقاء الشعاب المرجانية على المدى الطويل. إن الجهود المبذولة للحد من التلوث الناجم عن مستجمعات الأنهار جارية، مع التزامات مالية كبيرة من حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية. وتدعو منظمات مثل الصندوق العالمي للحياة البرية أيضًا إلى سن تشريعات لفرض حدود للتلوث وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات أنظف.

تسلط نتائج هذا البحث الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم أساليب الإدارة وتخصيص الموارد وفقًا لذلك. ومن خلال استهداف تلوث المياه الجوفية، يستطيع صناع السياسات والعلماء العمل معًا لحماية الحاجز المرجاني العظيم وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.