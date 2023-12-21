اكتشف الباحثون أنواعًا جديدة من الضفادع ذات الأنياب الأرضية

حقق علماء الأحياء اكتشافًا مثيرًا في جزيرة سولاويزي بإندونيسيا، حيث اكتشفوا نوعًا غير معروف سابقًا من الضفادع ذات الأنياب. ينتمي هذا الضفدع الذي تم تحديده حديثًا إلى جنس Limnonectes ويسمى Limnonectes phyllofolia. إنه يبرز بين نظرائه نظرًا لصغر حجم جسمه البالغ بشكل لا يصدق، حيث يبلغ طول فتحة الخطم حوالي 3 سم (1.2 بوصة).

تنتمي الضفادع ذات الأنياب، المعروفة بأسنانها البارزة، إلى عائلة Dicroglossidae وتضم أكثر من 75 نوعًا معترفًا به رسميًا. عادة ما تكون هذه الأسنان أكبر أو غير موجودة في أنواع الضفادع الأخرى. تستخدم الضفادع ذات الأنياب أنيابها في النزاعات الإقليمية والنزاعات الزوجية، وفي بعض الحالات، للقبض على فرائس مثل المئويات العملاقة والسرطانات ذات الأصداف الصلبة.

يمكن العثور على أنواع Limnonectes في مناطق مختلفة، بما في ذلك الهند والصين والهند الصينية والكتل الأرضية لجرف سوندا، والتي تشمل بورنيو وسومطرة وجاوا. في حين أن الأنواع الأكبر من Limnonectes تفضل الأنهار السريعة، فإن الأنواع الأصغر منها تبني منازلها في أوراق الشجر أو على طول ضفاف الأنهار.

وفي حالة Limnonectes phyllofolia، اكتشف فريق البحث أن ذكوره كانوا مسؤولين عن رعاية براثن البيض. هذا السلوك، وإن لم يكن غير شائع تمامًا في الضفادع، إلا أنه لا يزال يعتبر نادرًا. ويشير العلماء إلى أن السلوكيات الإنجابية غير العادية لهذه الضفادع قد تكون مرتبطة بأنيابها الأصغر نسبيًا.

وقال الدكتور جيفري فريدريك، الباحث في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي: "إن وجود موائل مختلفة في سولاويزي يسمح بحجم لا يصدق من التنوع البيولوجي، مما ينافس أماكن مثل الأمازون". تضيف الأنواع المكتشفة حديثًا، Limnonectes phyllofolia، إلى التنوع البيولوجي في سولاويزي.

وشدد الدكتور فريدريك كذلك على أهمية الحفاظ على هذه الموائل الاستوائية الفريدة، لا سيما بالنظر إلى قضايا الحفظ الناشئة عن تدمير الموائل. وخلص إلى القول: "إن التعرف على حيوانات مثل هذه الضفادع التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض يساعد في تعزيز الدفاع عن هذه النظم البيئية القيمة".

ونشرت نتائج هذه الدراسة، التي توثق الأنواع الجديدة من الضفادع ذات الأنياب، في المجلة العلمية PLoS ONE. يسلط هذا الاكتشاف الرائد الضوء على الاستكشاف المستمر وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي الرائع الموجود في سولاويزي والمناطق المماثلة الأخرى في جميع أنحاء العالم.