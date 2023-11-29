تشير الأبحاث الجديدة إلى أن المحيطات العالمية أكثر عرضة للخطر مما كان يعتقد سابقًا

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من العلماء، بما في ذلك باحثون من كلية ترينيتي في دبلن، أن المحيطات العالمية قد تكون في حالة أكثر هشاشة مما كان واضحًا في السابق. يشير البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Geosciences المرموقة، إلى أن المستويات الحالية من إزالة الأكسجين تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت مسؤولة عن واحدة من أكبر الانقراضات الجماعية في العالم في التاريخ.

ركزت الدراسة على الانقراض الجماعي في العصرين الترياسي والجوراسي، وهو حدث كبير حدث منذ حوالي 200 مليون سنة. ومن خلال تحليل البيانات الكيميائية من رواسب الحجر الطيني القديمة في أيرلندا الشمالية وألمانيا، تمكن الباحثون من إنشاء علاقة بين إزالة الأكسجين في البيئات البحرية الضحلة وزيادة مستويات الانقراض خلال تلك الفترة.

ومن المثير للاهتمام أن الفريق اكتشف أن المدى العالمي لنقص الأكسجين الشديد أثناء الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي كان مشابهًا للظروف الحالية. تشير هذه النتيجة إلى أنه حتى عندما يكون نزع الأكسجين محدود النطاق، فإنه لا يزال من الممكن أن يؤدي إلى انهيار النظام البيئي على نطاق واسع وأحداث الانقراض.

وأكد الدكتور ميشا روهل، الأستاذ المساعد في كلية ترينيتي للعلوم الطبيعية وعضو الفريق البحثي، على أهمية فهم تأثير التغيرات البيئية على النظم البيئية البحرية. وأوضح أنه حتى الاضطرابات المحلية على طول حواف القارات يمكن أن يكون لها آثار متتالية على النظم البيئية البحرية العالمية، مما يجعلها عرضة للانهيار.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية تقييم استقرار النظم البيئية الحالية، خاصة في ضوء التوقعات التي تشير إلى زيادة كبيرة في إزالة الأكسجين البحري بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وجريان المغذيات من القارات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو نزع الأكسجين؟

ج: تشير عملية إزالة الأكسجين إلى انخفاض مستويات الأكسجين في البيئات البحرية، مما قد يكون له آثار ضارة على النظم البيئية البحرية ويؤدي إلى انقراض الأنواع.

س: ما هو الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي؟

ج: كان الانقراض الجماعي في العصر الترياسي والجوراسي حدثًا كبيرًا منذ حوالي 200 مليون سنة أدى إلى انهيار النظم البيئية العالمية وانقراض العديد من الأنواع.

س: ما هي الرواسب الطينية؟

ج: رواسب الحجر الطيني هي تكوينات صخرية رسوبية تتكون أساسًا من جزيئات طينية دقيقة الحبيبات. يمكنهم تقديم معلومات قيمة حول الظروف البيئية الماضية.

س: كيف يساهم هذا البحث في فهمنا لاستقرار النظام البيئي؟

ج: يوضح هذا البحث أنه حتى الاضطرابات المحلية يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على النظم البيئية البحرية العالمية. ويؤكد على أهمية تقييم استقرار النظام البيئي في مواجهة التغيرات البيئية.