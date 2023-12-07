الرياح المجرية: كشف النقاب عن ظاهرة عالمية

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بتدفق المادة بين المجرات والمناطق المحيطة بها. هذه الظاهرة، المعروفة باسم الرياح المجرية، تمت ملاحظتها منذ فترة طويلة داخل الكون المحلي. ومع ذلك، كشف فريق بحث دولي، بقيادة أحد علماء المركز الوطني للأبحاث العلمية، مؤخرًا عن أدلة على حدوث هذا في المجرات التي يزيد عمرها عن 7 مليارات سنة والتي تشارك بنشاط في تكوين النجوم.

استخدم الفريق MUSE، وهي أداة مدمجة في التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، لالتقاط وتحليل البيانات من هذه المجرات. ومن خلال دمج صور لأكثر من مائة مجرة، تمكنوا من مراقبة ودراسة رياح المجرة خلال فترات التعرض الطويلة.

تنتج الرياح المجرية عن انفجارات النجوم الضخمة، لكنها غالبًا ما تظل بعيدة المنال بسبب طبيعتها المنتشرة ومنخفضة الكثافة. وتمكن الفريق من اكتشاف هذه الرياح من خلال تحليل إشارات الانبعاث الصادرة عن ذرات المغنيسيوم. وقد سمح لهم ذلك برسم بنية الرياح والكشف عن مورفولوجيتها على شكل مخاريط المادة المقذوفة بشكل عمودي على جانبي مستوى المجرة.

وفي حين أن هذا البحث لا يخدش سوى سطح هذه الظاهرة، فإن الفريق يأمل في التعمق أكثر في فهم كمية المادة التي تحملها هذه الرياح ومدى وصولها في المستقبل.

تشير هذه الدراسة الرائدة، التي نشرت في مجلة Nature في 6 ديسمبر 2023، إلى عالمية الرياح المجرية وتلقي الضوء على أهميتها في تطور المجرات.

من خلال كشف ألغاز الرياح المجرية، أصبح العلماء الآن على بعد خطوة واحدة من فهم العمليات المعقدة التي تشكل عالمنا. هذا الاكتشاف لا يوسع فهمنا لتدفق المادة في المجرات فحسب، بل يؤكد أيضًا على الترابط بين الأجرام السماوية عبر مسافات شاسعة.